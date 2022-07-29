Родители-маргиналы на пять дней бросили ребенка в Кызыле, думая что оставили его друг у друга

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кызыле пара супругов потеряла 6-летнего ребенка. Мальчик почти неделю находился без присмотра родителей, и лишь спустя несколько дней они спохватились и начали искать его. Впрочем, супруги не слишком торопились забирать его назад – когда мальчик был найден, они еще три дня шли до правоохранителей с нужными документами.

История началась 21 июля со звонка на телефон доверия тувинской полиции. Жительница Кызыла рассказала, что нашла на площади «Арбат» маленького ребенка без взрослых. Мальчика забрали и доставили в отдел: он смог назвать только свое имя и рассказать, что живет не в городе, а в каком-то селе. По словам ребенка, он вышел погулять и потерялся, а его родители уже сутки распивают спиртное.

Испектор ПДН отправил мальчика в «Центр социальной помощи семье и детям», полагая, что его родители скоро объявятся. Однако рабочая неделя кончилась, прошли выходные, и лишь 25 июля, в понедельник, объявилась мать ребенка.

40-летняя женщина заявилась в отдел полиции и сообщила, что потеряла своего сына. Однако она пришла без всяких документов, подтверждающих ее родство с мальчиком, поэтому инспекторы ПДН отправили ее назад – за бумагами. Желание женщины поскорее забрать своего сына из приюта было столь велико, что в следующий раз она объявилась лишь 28 июля.

Второй свой визит мать нанесла уже с супругом, тогда же история начала проясняться. Полицейские выяснили, что пара приехала в Кызыл из села Шуурмак Тес-Хемского района на заработки еще 21 июня, и прихватила с собой ребенка. Спустя месяц, получив деньги, парочка решила их благополучно пропить.

В алкогольном угаре родители не заметили, что их сын ушел из дома. Более того, в тот же вечер супруги разругались, и женщина уехала домой в село, полагая, что их сын остался с отцом. Мужчина же продолжил спокойно бухать, в полной уверенности, что ребенок уехал с матерью.

После откровений родителей на них завели административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Документы направили в комиссию ПДН – там рассмотрят вопрос, во-первых, о дальнейшем месте проживания мальчика, а во-вторых – о лечении маргиналов от алкогольной зависимости в наркодиспансере.