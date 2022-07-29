«Жмется к человеку и плачет»: история кошки Сони, которую выбросили с седьмого этажа ее же хозяева, а спасли чужие люди

Выброшенная изуверами-хозяевами кошка Соня плачет и льнет к людям, которые ее спасают. Фото "Доброе сердце. Лесосибирск".

Худенькая, как скелетик, а из глаз текут и текут слезы… Дикая история произошла в Лесосибирске Красноярского края: здесь хозяева выбросили с седьмого этажа собственную кошку, и сейчас ее спасают чужие люди. Подробности - в материале «Комсомольской правды – Красноярск».

Все случилось вечером 27 июля, сообщили волонтеры группы «Доброе сердце. Лесосибирск». Жительница микрорайона Северный поневоле стала свидетельницей шокирующей сцены. На ее глазах из окна девятиэтажного дома вышвырнули кошку.

- Бедняга упала с высоты седьмого этажа, - вспоминает женщина. – Из какого именно окна ее выкинули, я не рассмотрела. Но скажу точно: перед этим оттуда доносились крики и ругань. А потом…

Откликнулся весь город

Доли секунды – и беззащитное животное распласталось на земле. Тельце переломано, изо рта сочилась кровь. Что делать? Очевидцы позвонили зоозащитникам из «Доброго сердца». Спустя несколько минут они были на месте. Забрали пострадавшую к себе, сделали обезболивающий укол.

Чуть позже кошку осмотрели ветврачи – и ужаснулись: нёбо треснуло пополам, сломана челюсть, а также две лапки – с левой стороны.

У Сони - перелом челюсти, нёба... Фото "Доброе сердце. Лесосибирск".

Стало понятно: малышке нужно к ортопеду, а такие специалисты есть только в Красноярске. К тому моменту историю кошки знал весь город – волонтеры рассказали ее историю в соцсетях.

И люди откликнулись. Кто-то отправил 100 рублей, кто-то 1000 (на операцию у хорошего врача). Кроме того, нашлись еще свидетели. Вскоре у зоозащитников был точный адрес квартиры, из которой выкинули бедолагу. Написали заявление в полицию.

Жила, как в концлагере

- Кошечку мы назвали Соней, - делится руководитель волонтеров Серей Поляков (именно он занялся судьбой малышки). – Видели бы вы, какая она умная, ласковая, все терпит. Есть не может, но понемногу пьет воду.

А еще плачет и обнимается, льнет к человеку, который ее спасает. Словно благодарит за заботу. Такую непривычную после месяцев звериной жестокости.

... От Лесосибирска до Красноярска почти 300 километров. Но Сонечке повезло: откликнулся мужчина (он занимается грузоперевозками), готовый оперативно и бесплатно доставить ее на место.

С дороги малышка попала прямо на операционный стол (медлить было нельзя). Соню принял лучший травматолог-ортопед Недочуков. Операцию – пластику неба – она перенесла хорошо.

У владельцев Соня жила, как в концлагере. Ее мало кормили, но много били. Фото "Доброе сердце. Лесосибирск".

- Скорее всего, перед тем, как выбросить, животное сильно били, - констатировал специалист. – Судя по характеру травм, из окна швыряли с размаху. Кошка была оглушена и дезориентирована. Также у нее дефицит веса.

То есть у собственных хозяев Соня жила, как в концлагере. Били много, а кормили мало.

Готовы принять в семью

- Сейчас будем лечить закрытую черепно-мозговую травму головы, - добавляет Сергей Поляков. – А лапки Соне «соберет» наш лесосибирский врач, будут нужны еще операции. Через десять дней назначили повторный прием в Красноярске.

Лапки придется "собирать" заново. Фото "Доброе сердце. Лесосибирск".

… История Сони вызвала большой резонанс в соцсетях. На ее беду отозвались десятки и даже сотни человек – со всей страны. Люди вносят пожертвования (некоторые даже втайне), кто-то рвется «поговорить» с бывшими владельцами кошки… Есть и такие, что уже готовы принять ее к себе в семью.

- Люди, спасибо за то, что вы – ЛЮДИ, - говорят волонтеры, - за то, что то подарили Соне шанс на жизнь!

Малышке предстоит лечение и восстановление. Фото "Доброе сердце. Лесосибирск".

ВАЖНО

Как помочь кошке Соне из Лесосибирска, преданной хозяевами?

Соне предстоит еще лечение. Если вы хотите помочь, это можно сделать здесь

«Комсомольская правда – Красноярск» благодарит за помощь в подготовке материала группу «Доброе сердце. Лесосибирск».

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