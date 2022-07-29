Экзамен на водительские права закончился для абаканца арестом

Экзамен на водительские права кончился для абаканца арестом. Фото: ГИБДД Хакасии

В столице Хакасии Абакане курсант автошколы пришел на экзамен «под градусом». Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД республики.

18-летний юноша явился сдавать на права в назначенный час и сел в автомобиль с экзаменатором – сотрудницей абаканской госавтоинспекции. Она проверила документы парня, представила его на камеру – ничто не предвещало беды.

Но во время объяснения, как будет проходить экзамен, девушка почувствовала легкое амбре от курсанта. Изначально инспектор не предала этому значения – мало ли, показалось. Но как только они тронулись с места, до экзаменатора дошел уже вполне ощутимый запах алкоголя.

Поездку надо было останавливать, но сделать это удалось лишь через несколько сотен метров, так как разрешенного места для не было. За это расстояние горе-водитель чуть не совершил ДТП, девушке даже пришлось самой схватиться за руль.

Когда автомобиль все же остановился, инспектор спросила парня – пил ли он? Тот признался, что перед экзаменом заливал стресс «валерианой». Но валерьянка оказалась слишком уж забористой. Естественно никто абаканцу не поверил, тогда ему пришлось признаться подоспевшим коллегам девушки, что накануне экзамена он изрядно выпил, чтобы не волноваться.

Исход для юноши оказался печальным – на него составили протокол и арестовали на 10 суток. А в ГИБДД Хакасии добавляют, что это, увы, уже не первый случай, когда курсант приходит на экзамен в состоянии опьянения.