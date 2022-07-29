«Найдется место каждому»: красноярцам презентовали проект будущего Центрального парка

Проект реконструкции Центрального парка Красноярска

Победитель объявленного компанией РУСАЛ международного конкурса проектов реконструкции Центрального парка в Красноярске – компания МАП – завершила разработку проектно-сметной документации и представила проект реконструкции. Рассказываем, как изменится одно из самых любимых мест отдыха не только красноярцев, но и гостей города.

Проект масштабной реконструкции Центрального парка Красноярска.

ИЗМЕНЕНИЯ НЕИЗБЕЖНЫ

На презентации проекта руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский отметил, что необходимость реконструкции парка назрела давно:

– Давайте посмотрим в прошлое, да и в сегодняшний день тоже. Что из себя представляет парк? К сожалению, еще в 90-е годы начался его упадок – нет зонирования, запущенное состояние деревьев, старый асфальт, отсутствие канализации. Все это привело к тому, что мы задумались над тем, что реконструкция неизбежна. Более того, сами жители много лет просили обновить парк. И большое спасибо компании РУСАЛ, которая поддержала наши стремления сделать этот парк современным и красивым.

Презентация проекта. Фото: Ирина БЕЗРУКОВА

Масштабная реконструкция начнется уже в этом году, полностью парк обновят к 2025 году. РУСАЛ готов вложить в проект восстановления около 1 млрд рублей. К слову, работы по благоустройству будут проводить поэтапно, поэтому полностью закрывать парк на время ремонта не станут.

КОМФОРТ ДЛЯ КАЖДОГО

– Мы хотим, чтобы парк стал комфортным для всех жителей, поэтому в проекте пытались сохранить его основную структуру и сделать так, чтобы парк был доступен и интересен для каждого, – говорит генеральный директор архитектурного бюро МАП Александр Порошкин.

Проект реконструкции Центрального парка в Красноярске.

Итак, что же нового появится в парке?

- Парк станет круглогодичным. Здесь проложат новые коммуникации, которые обеспечат тепло- и энергоснабжение, построят новую трансформаторную подстанцию.

- Появятся новые бесплатные детские площадки – уникальные и интересные по дизайну локации «Берлога» и «Столбы». А еще – новое круглогодичное колесо обозрения с кондиционированием, антиаварийной системой. Под аттракционы будет оборудована отдельная площадка.

- Вместо старого фонтана, который давно не обслуживается, потому что на него нет документации, оборудуют так называемый сухой – когда струи бьют прямо из земли и между ними можно пробегать, что очень любят дети.

- Обновят тротуары и дорожки, где можно будет и прогуливаться, и кататься на самокатах. Установят дополнительные скамейки, беседки. Построят новый комфортный фудхолл: старые работают без канализации, выглядят несовременно и эксплуатируются, нанося экологический вред деревьям парка. Отремонтируют и установят дополнительные туалеты, ведь сейчас на весь парк их всего два.

Проект реконструкции Центрального парка в Красноярске.

МАКСИМАЛЬНО БЕРЕЖНО

И проектировщики, и подрядчики уверяют, что реконструкция будет максимально бережной. Более того, здесь проведут ремонт исторической решетки-ограды парка и воссоздадут исторические постройки: ажурное здание клуба вольного пожарного общества и царскую (русскую) беседку.

Проект реконструкции Центрального парка в Красноярске.

– Центральный парк вместе с Площадью революции и фрагментом набережной являются объектами культурного наследия регионального значения. Поэтому проект предполагал бережную работу с исторической средой. У проектной организации были все документы, градостроительные регламенты, которые они учли при разработке, – подчеркнула Елена Бахарева, заместитель руководителя службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края. – Все проектные решения прошли историко-культурную экспертизу на соответствие документам, предусмотренным законодательством. Здесь будет отреставрирована историческая ограда со стороны улицы Карла Маркса, воссозданы по историческим чертежам и документам здание клуба вольного пожарного общества ирусская беседка. Будет сохранена уникальная детская железная дорога, которую открыли на территории парка в 1936 году, и даже появятся новые станции. В прошлом центральный парк был городским садом, его основал первый губернатор Енисейской губернии Александр Петрович Степанов. Поэтому большое внимание будет уделено озеленению.

Центральный парк станет уже третьим общественным пространством так называемой центральной оси зелёных зон Красноярска, которые благоустроил РУСАЛ. Компания уже подарила красноярцам обновлённые Площадь Революции и сквер им. В.И.Сурикова, а ещё отреставрировала за свой счёт Исторический квартал. В результате красноярцы получают целый ансамбль современных и удобных общественных пространств. Инициатива реновации этих зон отдыха принадлежит основателю РУСАЛа Олегу Дерипаска, который начинал эту большую работу на благо города.

Проект реконструкции Центрального парка в Красноярске.

Красноярский Институт леса провел полное, поштучное обследование деревьев и кустарников, ученые выявили все аварийные – поврежденные, засохшие, больные – растения. При реконструкции парка уберут загущенность, обустроят 20 000 кв. м газона, дополнительно высадят 8000 кустарников, 20000 многолетних цветов. Процент озелененности парка после благоустройства вырастет с сегодняшних 66% до 76%. В парке появится второй и третий уровень зелени, который сейчас полностью отсутствует. И никаких табличек «По газонам не ходит!», потому что на них можно будет загорать.