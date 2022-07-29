Ограничение движения для грузовиков в Красноярском крае 2022: где нельзя ездить большегрузам до 30 ноября

В Красноярском крае до 30 ноября ограничили движение большегрузов Фото: Мария ЛЕНЦ

С 29 июля по 30 ноября 2022 года в Красноярском крае ограничили движение для грузовых машин. Как сообщают в КРУДОРе, это связано с выявлением дефектов на дорогах.

Им нельзя будет ездить по следующим участкам дорог:

- Тюхтет – Чиндат с 74 по 110 км – для грузовиком общей массой выше 8 тонн;

- Ильино-Посадское – Минушка с 0 по 8 км, Иланский – Росляки на с 55 по 66 км – для грузовиков массой более 10 тонн;

- Бирилюссы – Биктимировка с 0 по 39 км, Никольск – Дубинино с 0 по 4 км – для грузовиков массой более 20 тонн;

- Барабаново – Шивера – Большие Пруды с 0 по 16 км, Миндерла – Татарская с 0 по 21 км, Саяны – Кордово – Саяны с 0 по 50 км, Иланский – Росляки с 0 по 55 км – для грузовиков массой более 25 тонн;

- Старая Еловка – Мендельский с 0 по 72 км, Шуточкино – Зачулымка – Сахарное с 0 по 30 км, Партизанское – Мина с 0 по 45 км, Заозерный – Агинское с 24 по 47 км, Переясловка – Чуриново – Верхне-Уринский с 0 по 20 км, Ирбейское – Верхняя Уря – Байкал с 0 по 38 км, Ирбейское – Маловка с 0 по 11 км – для грузовиков массой более 30 тонн.

До 30 ноября на перечисленных участках дорожники будут устранять дефекты. Дополнительную информацию можно уточнить в отделе сохранности дорог КРУДОР по номеру 8 (391)222-42-14.