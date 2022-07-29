В Красноярске ожидаются дождливые выходные Фото: ИВАНОВА Диана

Последние выходные июля в Красноярске ожидаются пасмурными и дождливыми. Прогноз составил Гидрометцентр.

Так, в субботу 30 июля в Красноярске ожидается около +23 градусов днем, облачность и дождь. Сила ветра составит 3-9 метров в секунду. Ночью похолодает до +17, а дождь продолжит идти.

В воскресенье погода значительно не изменится – днем около +23 градусов, ночью – не выше +15 градусов. Небо будет затянуто облаками весь день, пройдет небольшой дождь. Сила ветра около 3-9 метров в секунду.