Скандальные пассажирки такси обвинили водителя в избиении. Историю опровергла запись с камер

Фото: "ЧП Красноярск"

Девушки, накануне устроившие конфликт с водителем такси в Красноярске, заявили, что мужчина их избил. Как сообщает «ЧП Красноярск», они пожаловались, что водитель якобы разбил одной из дам нос, и красноярки намерены обращаться в суд. Также судом они пригрозили паблику, который опубликовал ролик с конфликтом.

«ЧП Красноярск» в ответ выложил еще одну запись – уже с уличных камер наблюдения. На видео видно, что водитель никого не трогал, а барышни сами устроили потасовку, облив мужчину пивом.

– Видео нудное и мерзкое и не рекомендуется к просмотру никому, – отметили в группе. Комментаторы в соцсетях разделили это мнение, и предложили подать в суд уже на самих девушек – за то что красноярцам пришлось смотреть столь мерзкое видео.

Несмотря на то, что в истории вроде бы все понятно, в «ЧП» заявили, что агрегатор все равно заблокировал водителя после жалобы неадекватных пассажирок. Администрация группы призвала разблокировать таксиста.

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Водитель такси из Красноярска опубликовал в соцсетях видео с пассажирами, которые устроили дебош. На кадрах ролика, который снял сам мужчина, видны три женщины, которых он отказался везти. Они оскорбляют водителя, а одна из пассажирок даже попыталась выхватить у него телефон.