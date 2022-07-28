«Эти собаки, как вампиры, сразу хватают за шею»: в Красноярском крае прохожий отбил женщину от рвавших ее огромных алабаев

В Красноярском крае два алабая напали на женщину. Фото Андрей ГРЕБНЕВ.

Когда оказался в нужное время в нужном месте: в Красноярском крае прохожий Виталий Гончаренко голыми руками отбил женщину от двух разъяренных алабаев, которые рвали ее на части. Подробности страшной истории со счастливым финалом - в материале «Комсомольской правды - Красноярск».

- Такие собаки, они, как вампиры, как живодеры. Сразу хватают за голову, шею, - тот летний день Ирина Киселева из поселка Сорокино (это в 500 километрах от Красноярска) до сих пор вспоминает с ужасом.

Утром она вышла на улицу, направлялась по делам. И вдруг – как из-под земли – перед ней выросли гигантские фигуры. Это были два свирепых алабая. Мощные псы вылетели из соседского двора - кинулись на женщину. Доли секунды, и она оказалась на земле. А обезумевшие монстры пустили в ход клыки: рыча, начали трепать ее: вцепились в грудь, ноги…

Спас прохожий

Эта история могла бы окончиться трагически, если бы не счастливая случайность. В тот же момент по той же улице на электричку спешил дачник Виталий Гончаренко.

- Иду и тут слышу дикий крик, - рассказал он позже «7 каналу». – Оглянулся, а женщину раздирают псы. А дальше все произошло спонтанно: я вскинул над головой рюкзак, в нем как раз было одеяло (могло защитить – как преграда), закричал и пошел на собак. Так еще совпало: у меня раньше была овчарка, что предпринять в таких случаях, я понимал.

Герои не всегда носят плащи. Виталий Гончаренко спас женщину от напавших на нее алабаев. Фото 7 канал.

О себе в тот миг даже не думал, потом признается Виталий. Просто не мог оставить женщину на растерзание. Сразу знал: должен выручить, и все. Говорит, инстинкт помог. Увидев надвигающуюся на них грозную фигуру, псы отступили.

Болит все

(На самом деле алабаи считаются спокойными и уравновешенными. Агрессию проявляют редко. Настороженны и недоверчивы, в основном, по отношению к незнакомцам. Но им необходима твердая рука, хозяин-лидер. С алабаем сладит не всякий).

На этот раз все пошло иначе. Ирину псы буквально изувечили: искусали грудь, ноги.

- Грудь прямо порвали, - всхлипывает женщина. – Хорошо, что не тронули лицо. Но искусали ноги. Болит все… Я-то раньше собак не пугалась совсем. Да и в тот день сначала и внимания на них не обратила. А вот как все обернулось.

Отбив женщину от собак, Виталий тут же позвонил в полицию, скорую помощь. Теперь пострадавшей предстоит долгое лечение. Правда, есть одно «но»: до ближайшей больницы километров 50 да с пересадкой: на электричке, после автобусом. Но каждый шаг дается с трудом: ей мучительно больно не только ходить, но и сидеть.

У пострадавшей серьезно повреждена грудь, все ноги искусаны. Фото 7 канал.

Наводят страх на весь поселок

А что же собаки? По словам жителей Сорокино, они наводят страх на весь поселок уже давно. Но ведь псы не бездомные, у них имеется хозяин, свой двор.

- У него два алабая могут просто так бегать по поселку, - передают местные. – Без всяких намордников, а это тебе не домашняя собачка, огромные псы, махины! Кто знает, что им в голову взбредет? Хозяин же держит во дворе – в клетках – еще несколько псов. А если вырвутся и они?

… Сейчас в опасной ситуации разбираются полицейские. Они подтверждают: жалобы на агрессивных собак, которые принадлежат тому же хозяину, поступали и раньше.

С ним уже поговорили. Владелец алабаев уверяет: в произошедшем раскаивается. Предлагает оплатить пострадавшей лечение, компенсировать расходы на проезд до больницы.

Сейчас Ирине предстоит лечение, а до больницы 50 километров. Фото 7 канал.

- Впрочем, на связь он еще не выходил, - говорит Ирина.

Никаких денег она не видела. Надеемся, пока. Но главное – чтобы владелец агрессивных псов убрал их с улицы, и лучше на цепь.

За помощь при подготовке публикации «Комсомольская правда - Красноярск» благодарит коллег из «7 канала».

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