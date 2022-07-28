Фото: ГИБДД

В соцсетях очевидцы опубликовали видео с места смертельного ДТП между пассажирским автобусом Iveco и легковым авто Toyota Ractis, произошедшим в Казачинском районе Красноярского края.

На кадрах видно, что у автобуса после удара выбиты боковые стекла, лобовое в трещинах и разбита передняя часть машины. Иномарка буквально всмятку – после столкновения машина первернулась и была серьезно повреждена.

Напомним, что смертельная авария с двумя погибшими произошла на 189 километре автотрассы Красноярск – Енисейск (территориально – в Казачинском районе) около 7 часов утра 28 июля. За рулем легкового автомобиля Toyota Ractis находился 30-летний мужчина. По какой-то причине он выехал на встречную полосу и врезался в пассажирский микроавтобус Iveco, которым управлял 35-летний водитель.

В результате столкновения легковушка перевернулась, водитель и пассажир погибли на месте. В микроавтобусе ехали 14 пассажиров. За медицинской помощью обратились 8 человек, из них один ребенок. Но травмы незначительные, не вызывают опасения. В ГУ МЧС по краю добавили, что на ликвидацию последствий аварии привлекались 6 человек личного состава и 2 единицы техники.