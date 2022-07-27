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Происшествия27 июля 2022 12:15

Огромный столб дыма в Красноярске оказался горящей свалкой колес

Дым от возгорания видно со всего города
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: Елена Пензина/МЧС Красноярского края

Фото: Елена Пензина/МЧС Красноярского края

В Красноярске пожарные тушат возгорание на свалке покрышек. Ранее жители опубликовали в соцсетях ролики с сильным дымом в районе правобережья. По словам очевидцев, столб черного дыма было видно из любой точки города.

Выяснилось, что горит мусор на улице Монтажников. По данным МЧС, пожар начался в 17:05 по местному времени. Пожарным потребовалось чуть больше получаса, чтобы локализовать возгорание на площади в 80 квадратов.

Угрозы ближайшим домам нет, но поблизости, вероятно, нечем дышать из-за едкого дыма от сгоревших дотла покрышек.

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