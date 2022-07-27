«Пятерки» Красноярской ГЭС

Концертная программа от Красноярской ГЭС компании En+ Group «Создавая историю» началась с легенды, посвященной Енисею. Фото: предоставлено пресс-службой En+ Group

Трудно представить, но до пуска Красноярской ГЭС в 1967 году электроэнергия в Красноярском крае была самым дефицитным товаром! А на месте Дивногорска, сейчас одного из самых красивых и чистых городов Сибири, был небольшой поселочек Старый Скит. Станция и город – одна команда, и потому сразу два юбилея - Красноярской ГЭС и День города - решили праздновать вместе! К слову, праздновали весь день! Детские, творческие и спортивные локации, выставки, мастер-классы, концерты и особая юбилейная программа «Создавая историю», в которой были и теплые пожелания, и песни времен строительства станции, и архивная кинохроника. Рассказываем, как это было.

История с продолжением

О том, как строилась и как работала все эти годы Красноярская ГЭС, написаны целые тома, это основная тема Городского музея Дивногорска, и кажется, что известно практически все, поминутно! Но на самом деле это не так! В прошедшем времени еще остаются «белые пятна», а в настоящем история продолжает создаваться теми людьми, что сейчас работают на ГЭС и живут в Дивногорске.

Эксклюзивные номера на стыке современного и классического искусства, созданные специально к юбилею станции, рассказали об основных вехах в истории Красноярской ГЭС и ее современных достижениях. Фото: предоставлено пресс-службой En+ Group

И об этом рассказывает научный сотрудник Городского музея Дивногорска Анфиса Карбан, которая весь день провела на набережной, показывая гостям праздника фотовыставку «Неподвластная годам»:

– Эту выставку мы подготовили специально для юбилея, и после праздника ее можно будет увидеть в нашем музее до сентября. У нас очень много материалов, посвященных истории ГЭС, и они не заканчиваются, хотя прошло уже 55 лет с момента пуска станции! Например, сейчас мы разбираем огромный архив фотографа Ивана Михайловича Казюрина - это сотни фотопленок, на которых сохранена вся история строительства Красноярской ГЭС - от начала до конца. Эта работа только началась, причем большинство кадров хорошего качества и снято все очень подробно. Этот фотоархив передала нам его дочь. Часть этих фотографий мы уже показываем в музее.

Анфиса отмечает, что дивногорцы неплохо знают историю Красноярской ГЭС, но самое приятное - узнают на старых фото своих бабушек и дедушек, родственников. Кто-то помнит Гагарина, кто-то показывает места, в которых играли детьми.

Красноярец Владимир специально приехал на юбилей ГЭС. Потому что считает себя частью ее истории, хотя родился он в 1958 году. И вот что он рассказал:

- У меня отец работал на самосвале, а мне было тогда лет пять-шесть, и я ездил с ним в кабине. Помню, что машины высыпали грунт в глубокий котлован, помню свои детские эмоции.

- А почему такого малыша отец брал с собой? Сейчас такое даже представить невозможно!

- Так детских садов не хватало, куда меня девать? Вот и брал меня на работу. Зато сейчас считаю себя участником строительства, всем об этом рассказываю! И хотя с гидроэнергетикой не связан и давно переехал в Красноярск, Дивногорск очень люблю и часто сюда приезжаю гулять.

Действительно, трудностей во время строительства ГЭС было немало. Об этом вспоминал и Виктор Астафьев, который бывал на стройке в качестве журналиста. Даже его, прошедшего войну, поразила неустроенность нового города. Не хватало не только жилья, детских садов, магазинов, но и невест! Выход нашли и из этой ситуации. Чтобы не разбежались холостые строители, отправили делегацию в Иваново, город текстильщиц, и привезли почти 200 девчонок!

«Скучаю по ГЭС»

- Низкий поклон ветеранам за то дело, которое они сделали. Наши ученые, энергетики, строители создали то, что работает уже 55 лет, - обратился к гостям праздника депутат Госдумы Виктор Зубарев.

А сами ветераны поделились своими воспоминаниями и эмоциями.

- Первые годы на пенсии скучала даже по звуку машин. И когда началась реконструкция, попросилась приехать и посмотреть, что происходит. Если бы я работала, то принимала бы в этом самое активное участие, - говорит ветеран Красноярской ГЭС Эльвира Сердечная.

- Я попал в нужное место в нужное время. Требовательность и ответственность за свой труд – это то, что мне близко. Вся моя жизнь связана с ГЭС, а после выхода на заслуженный отдых я работаю в Совете ветеранов уже 12 лет, ГЭС - это мой второй родной дом! – говорит председатель совета ветеранов Красноярской ГЭС Федор Федорович Зигфрид.

- Мне больше всего запомнился пуск первого агрегата. Я теоретически был подготовлен хорошо, а опыта не было. Учился у тех, кто приехал с других станций. Тогда агрегаты пускали вручную, это сейчас все автоматически происходит. Красноярская ГЭС замечательна тем, что здесь каждый может найти свое призвание, - считает ветеран Красноярской ГЭС Александр Евгеньевич Соколов.

Участниками праздника стали и ветераны Красноярской ГЭС, они поделились своими воспоминаниями и эмоциями. Фото: предоставлено пресс-службой En+ Group

- Обходишь оборудование, и такое настроение было, что петь хотелось! В 1966 году меня наградили знаком «Строитель Красноярской ГЭС». По инициативе директора ГЭС Бочкина этот знак получили все, кто строил станцию, - вспоминает ветеран Красноярской ГЭС Геннадий Петрович Поляков.

Действительно, все, кто строил станцию, заодно создавали и историю Красноярского края, Сибири, всей страны.

- Значение Красноярской ГЭС для всей истории Красноярья трудно переоценить, вслед за ней один за одним появлялись новые производства, строились города, - сказал в приветственном слове гостям праздника Алексей Додатко, председатель Законодательного Собрания Красноярского края.

История строительства станции сохранилась и в искусстве. Специально к юбилею Красноярской ГЭС Дивногорский художественный музей подготовил выставку Евгения Шепелевича.

Татьяна Кандыгашева, смотритель художественного музея, рассказала, что Красноярская ГЭС есть на полотнах очень многих художников и в фондах музея много таких картин, но для юбилея ГЭС выбрали именно Евгения Шепелевича:

- Он сам работал на ГЭС! Собственно, именно для этого и приехал в Дивногорск, и остался здесь жить.

Фото: предоставлено пресс-службой En+ Group

В итоге оказалось, что именно он из всех дивногорских художников наиболее емко отразил в своих работах историю рождения города и гидростанции. Его именем названа городская детская художественная школа, а его работы навсегда соединили реальность гигантской стройки и взгляд художника.

Как Овсянка строила Красноярскую ГЭС

Старинное село уже отметило свое 350-летие, история у него богатая, но ее часть неразрывно связана со строительством Красноярской ГЭС и Дивногорска, чему и была посвящена выставка «Овсянка строила Красноярскую ГЭС».

Рассказывают сотрудники Библиотеки-музея В.П. Астафьева Юлия Лобанова и Олеся Конохова:

- В 30-е годы главное занятие жителей - заготовка и сплав леса. С началом строительства Красноярской ГЭС 1 января 1958 года на базе артели «Лесозаготовитель» в Овсянке был организован деревообрабатывающий завод Красноярской ГЭС. Он первым из всех организаций вошел в состав Красноярскгэсстроя. И первый заказ – деревянные конструкции для бетонирования. Потом стали изготавливать конструкции для зданий. Эти деревянные дома есть и по сей день и в Дивногорске, и в поселке Молодежном. Делали все - и мебель, и кадушки для заготовок. Заказов было очень много! После запуска ДОЗа выросла в разы и сама Овсянка, появилось много новых улиц. Есть много старых фотографий, мы видим, что люди работали без спецодежды, женщины – в ситцевых платьях, мужчины - в брюках и рубашках. А обувались в лапти!

- Можно ли сказать, что Красноярскую ГЭС строили в лаптях?

- Нет, это только сплавщики! Резиновых сапог у них не было, они появились только в конце 60-х годов.

Завод в Овсянке, который участвовал в строительстве Красноярской ГЭС, закрыли в начале 21 века. Теперь это история, которая сохранилась в фотографиях и воспоминаниях.

Одна команда!

И хотя в 30-тысячном Дивногорске на Красноярской ГЭС работают всего 500 человек, город был и остается городом энергетиков.

- Если бы не было ГЭС, не было бы города, не приехали бы люди, которые не боялись ничего. И новое поколение дивногорцев такое же, не боится ничего, любит свой город. Город у нас молодой, и здорово, что здесь много молодых. Будем развиваться вместе. Общими усилиями мы сможем это сделать, диалог между властью и жителями есть. Я счастливый человек, потому что живу и работаю в городе прекрасных людей, - уверен Сергей Егоров, глава Дивногорска.

- Сейчас мы начали серьезную программу сотрудничества с городом, построили лыжную базу, помогаем школам, будем строить новое жилье. Мы понимаем, что город и ГЭС связаны, это единое целое. В следующем году Дивногорску исполняется 60 лет, будем думать, чем и как помогать дальше, - сказал гостям праздника Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group, вместе с молодежным советом станции, участники которого специально к юбилею сочинили песню про Красноярскую ГЭС и исполнили ее со сцены. Фото: предоставлено пресс-службой En+ Group

- В 2022 году мы готовим новый подарок городу – это смотровая площадка рядом с Красноярской ГЭС. Ее давно ждут, туда приезжает много людей. Там красиво, но надо, чтобы было еще и удобно! Она станет частью туристической жизни Дивногорска. На набережной сейчас уже больше туристов, чем местных, а будет еще больше, - рассказала заместитель директора департамента по внешним связям компании En+ Group Елена Южакова в эфире радио «Комсомольская правда».

Второе рождение

Гидроагрегаты отработали несколько десятилетий, прошли текущие и капитальные ремонты, но всему есть свой срок. Когда в 1995 году стало очевидно, что степень износа гидроагрегатов Красноярской ГЭС приблизилась к уровню 50% и дальше медлить нельзя, сразу приступили к кардинальному обновлению станции. Уже заменены все 12 гидрогенераторов и электрооборудование открытых распределительных устройств. В 2017 году на гидростанции началась замена рабочих колес агрегатов и трансформаторов. Все это происходит по программе «Новая энергия» - программе модернизации сибирских ГЭС En+ Group.

Фото: предоставлено пресс-службой En+ Group

- Наша станция прошла непростой путь с момента строительства, и все эти годы ГЭС была и остается легендарным и значимым символом надежности и стабильности. И все это - благодаря гидростроителям, благодаря тем, кто ее эксплуатировал все эти годы, - говорит генеральный директор Красноярской ГЭС Евгений Комиссаренко.

А тем временем юбилеи легендарной станции, где очень многое было сделано впервые в мире и сейчас входит в мировой опыт гидроэнергетики, продолжатся в следующем году. В марте 2023 года Красноярская ГЭС будет отмечать 60-летие перекрытия Енисея! Перекрытие крупной реки в суровых зимних условиях на тот момент считалось революционным! А сейчас выглядит очевидным, ведь в это время года минимальный водный поток. Дату самого низкого уровня воды в Енисее выбирали вместе с гидрологами, 25 марта 1963 года.

Самая полноводная река России была перекрыта всего за шесть с половиной часов - небывалый в мире рекорд! Но об этом будем вспоминать отдельно, оно того стоит.

Финальной точкой юбилейного концерта «Создавая историю» стал праздничный фейерверк. Фото: предоставлено пресс-службой En+ Group

Рекорды Красноярской ГЭС

- Это самая первая ГЭС на Енисее, она построена в 1955-1972 годах.

- Она занимает второе место в России по мощности (6000 МВт) и входит в число крупнейших ГЭС мира. В настоящее время Красноярская ГЭС обеспечивает Красноярский край электричеством более чем на треть.

- Сейчас здесь устанавливают рабочие колеса гидроагрегатов: 244 тоны каждое и 8,5 метра в диаметре.