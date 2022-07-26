В Красноярске единороссы и активисты приложения «ВВЕРХ!» провели аквасубботник на берегу Енисея

Фото: Единая Россия

В Красноярске прошел аквасубботник на берегу Енисея – участие приняли члены партии «Единая Россия» и активисты приложения «ВВЕРХ!». Более 70 человек вышли на уборку набережной и обмелевших частей реки вблизи берега, из-за ухода воды на суше оказалось очень много мусора, который до этого был скрыт под толщей воды:окурки, микропластик, пакеты, битое стекло.

Фото: Единая Россия

Субботник проходил в рамках партпроекта «Чистая страна». Как рассказала его региональный координатор, депутат Заксобрания Виталий Дроздов, количество мусора говорит о том, что место пользуется у жителей популярностью, но они совершенно не заботятся о чистоте и здоровье реки.

- Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Нет никакой сложности унести с собой всё, что осталось после отдыха. Давайте будем беречь наш любимый город и наш любимый Енисей, - призвал Дроздов.

Фото: Единая Россия

Активисты планируют сделать такие аквасубботники традиционными, а также привлекать к участию как можно больше молодёжи и подрастающее поколение. Забота об экологии является одним из пунктов Народной программы партии.

Фото: Единая Россия

Напомним, федеральный партийный проект «Чистая страна» объединяет усилия партии, органов власти, профессиональных экологов, общественников, экоактивистов, волонтеров для решения экологических проблем, ликвидации несанкционированных свалок, обеспечения граждан качественной питьевой водой, снижения уровня загрязнения воздуха выбросами промышленных предприятий. Пристальное внимание уделено реализации реформы ТКО, а также внедрению раздельного сбора отходов на территории России.