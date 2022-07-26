Собачий вальс в центре Мира: красноярцы помогли приютам для бездомных животных

Этим летом по выходным центральная магистраль Красноярска — проспект Мира, становится пешеходным. На нем размещают развлекательные и полезные локации для горожан, и на этот раз на центральных улицах города разместилась площадка проекта помощи бездомным животным «За живое».

Каждый желающий мог отсканировать qr-код с реквизитами одного из приютов и отправить пожертвование в любом размере, а взамен получить фигурку из шаров, сделать аквагрим у профессиональных визажистов и самим побывать в роли художников — принять участие в мастер-классе по рисованию животных.

О том как прошло доброе мероприятие и как можно помочь приютам читайте подробности здесь.