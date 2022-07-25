«Приходится отпаивать разбитые сердца»: романтичный красноярец попался на развод мошенников на сайте знакомств и обвинил в своей неудаче театр

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Таких случаев, когда под видом романтического свидания в кино, театре, и пр., людей разводят мошенники. становится все больше по всей стране. Схема одна - прекрасная девушка соглашается познакомиться в социальной сети, назначает встречу в "культурном" месте - предлагает купить билеты на спектакль или в кино... Мужчина в последнюю очередь думает о том, что это может быть обманом. Даже если предположить, что девушка передумает, и пропадут билеты - сумма не столько велика. А на самом деле... Очередная история, правда, не совсем обычная, произошла в Красноярске. Но обо всем по порядку.

Житель Красноярска подал в суд на Театр юного зрителя. Как рассказали в самом ТЮЗе, поводом для иска стал развод мошенников – красноярец попался на их удочку на сайте знакомств, но почему-то решил, что в его злоключениях виноват театр.

Оказывается, молодой человек познакомился с некой девушкой в одном из приложений для поиска пары в интернете. Новая знакомая предложила романтику сходить в театр на спектакль, и даже услужливо скинула ему ссылку, по которой якобы нужно было купить билеты.

Доверчивый красноярец «купил» билеты на стороннем сайте, и был, мягко говоря, удивлен, когда с его карты не около трех сотен, а около тридцати тысяч рублей. Подумал - разберется на месте, с новой знакомой на встрече в театре. Новым разочарованием стало поведение девушки, которая вдруг решила не приходить на встречу (надо ли говорить, что девушки, скорее всего, никакой и не было, обычные мошенники "на том конце провода").

Дальше – больше. Выяснилось, что спектакль, на который собирался окрыленный красноярец, последний раз проходил в ТЮЗе порядка двух лет назад.

По какой-то причине молодой человек решил, что в случившемся виноват театр. Возможно, до сих пор не понял, что делал покупку на лже-сайте, а не на портале ТЮЗа. Или решил, что театр должен бороться с клонами (некоторые предприятия, действительно, пишут предупреждения о мошенниках, но, во-первых, если сами узнают об этом, во-вторых, это все-таки не юридическое обязательство, а добрая воля). Так или иначе, вместо того, чтобы отправиться в полицию, решил судиться и нанял юриста. Правда, каковы шансы у такого судебного дела? Ведь любое предприятие, под которого создаются сайты-клоны, не может их закрывать своими силами. Поэтому правильнее все же написать заявление, - говорят в полиции. Дела такие раскрываются сложно, но шансы всегда есть.

– На этом моменте у нас, как и у любого разумного человека читающего эту историю, есть вопросики к юристу, который помогал молодому человеку составить исковое заявление: интересно, сколько стоит такая юридическая «помощь»?, – прокомментировали ситуацию в ТЮЗе.

В театре отметили, что иском красноярца уже занялись их юристы. Посетителей сотрудники ТЮЗа предупредили, что подобные случаи происходят периодически: красноярцы вместо официального сайта театра приобретают билеты на сторонних ресурсах, и в лучшем случае остаются без билетов.

– После начала спектакля в фойе театра остаются стоять молодые люди с букетами и нашим администраторам приходится отпаивать разбитые сердца водой, когда приходит понимание, что букет придется выбросить вместе с утраченными иллюзиями, – добавили в театре.