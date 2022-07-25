Полгода – в любую погоду

Катушка магнита – самая большая неразборная часть будущего российского коллайдера NICA – весит 125 тонн. Тысячу таких «катушек», только в виде мусора, вывезла из левобережной технологической зоны «Красноярская рециклинговая компания» с 1 января по 30 июня 2022 года. И даже немного больше – 126,5 тысяч тонн.

Самым чистым месяцем полугодия был февраль – «всего» 16 тысяч тонн. А вот в мае мусора оказалось значительно больше – 25,5 тысяч тонн. По наблюдениям специалистов КРК, февраль всегда отличается небольшими объёмами отходов: во-первых, это самый короткий месяц года, во-вторых, никаких глобальных праздников в феврале нет, а к уборкам и ремонтам люди ещё не приступали. Май же богат на праздники и нерабочие дни и, соответственно, на генеральные уборки и ремонтные работы.

Свою лепту в наведение чистоты после зимних месяцев внесла и «Красноярская рециклинговая компания», поддержав официальные городские субботники и экологические акции волонтеров. В результате этих мероприятий на полигон отправилось больше 10 тонн отходов. Не обошли стороной сотрудники службы эко-мониторинга компании и несанкционированные свалки - в первом полугодии было заактировано 71 место несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов общим объемом около 600 кубометров. При этом 110 свалок, выявленных специалистами «КРК» за весь период работы, в первом полугодии 2022 были ликвидированы собственниками земельных участков, на которых эти свалки были обнаружены.

Не прекращалась в первом полугодии 2022 работа по обновлению контейнерного оборудования в левобережной технологической зоне – за 6 месяцев работы КРК передала потребителям 450 контейнеров разных типов и объёмов.

«В последнее время наметилась интересная тенденция: если прежде с просьбами о помощи к нам обращались местные администрации, в том числе сельские, то сейчас более активно стали проявлять себя УК и ТСЖ, - отмечает директор «Красноярской рециклинговой компании» Дмитрий КУЗНЕЦОВ. - Они оборудуют современные контейнерные площадки, а мы с удовольствием передаём им необходимое количество контейнеров на ответственное хранение. Закон позволяет нам направлять на обновление оборудования в зоне присутствия компании до 1 % от валовой выручки».

Ещё в мае 2019 года «Красноярская рециклинговая компания» присоединилась к федеральной программе «Разделяй с нами» и начала устанавливать в своей технологической зоне специальные контейнеры под пластик. Сейчас их уже около тысячи, кроме того, установлены 200 сеток под сбор стекла. С января 2022 года было отправлено на переработку около 134 тонн пластиковых отходов, ежемесячно компания «КрасВтор», партнёр КРК, вывозит на производство 35 тонн тарного и 28 тонн листового стекла.

Особое внимание с самого начала своей работы левобережный региональный оператор уделяет вопросам продвижения реформы в сфере обращения с ТКО и экологическому просвещению. За прошедшие полгода около 400 учеников начальных и средних классов левобережных школ приняли участие в экологических квестах и эко-уроках, организованных сотрудниками КРК. Начались съёмки нового цикла видеороликов «Живи экологично», герои которого – известные красноярцы – своим примером призывают горожан отказаться от одноразовых вещей и упаковок. Уже готовы и запущены в прокат первые два ролика, всего же, в соответствии с концепцией, их будет пять.

«Детям с самого раннего возраста говорят, что важно беречь природу - не ломать деревья, не жечь костры, не обижать животных. Но о том, что выброшенный не по правилам мусор наносит колоссальный ущерб всей окружающей среде, начали задумываться совсем недавно. Мы стараемся поменять культуру обращения с твердыми коммунальными отходами», и мы видим, что люди откликаются на наши инициативы, они готовы меняться и менять свое отношение к экологии в целом и к вопросу обращения с отходами, в частности. Поэтому крайне важно продолжать эту работу, с каждым днем приближая достижение поставленных перед нами и обществом целей в вопросах сохранения окружающей среды и улучшения экологии». - говорит Дмитрий КУЗНЕЦОВ.