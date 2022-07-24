Машиностроители Красноярского края создают технику на замену иностранной. Фото: портал Красноярского края

План импортозамещения – в действии. В Красноярске есть предприятие «Борус», которое создало аналог иностранного навесного оборудования – лесозахват. Он будет установлен на фронтальный погрузчик. Лесозахват незаменим для лесозаготовительных и лесоперерабатывающих предприятий: для погрузки-разгрузки лесовозов, прицепов, формирования штабелей. От своих аналогов иностранного производства красноярская техника отличается ценой и доступностью. И, что очень важно, не уступает зарубежным аналогам по прочности и надежности. В планах предприятия полностью закрыть потребность краевого и российского рынка.

В региональном минпроме рассказали, что на «Борусе» также серийно выпускается еще целый ряд позиций импортозамещающего навесного оборудования для экскаваторов, погрузчиков и другой спецтехники.

- Сегодня складывается непростая ситуация, но для российской промышленности – это шанс встать на ноги, развиться. Мы, например, делаем высококачественные лесозахваты, ковши для экскаваторов, грейферные захваты для перегружателей, отвалы для бульдозеров – всего около 100 единиц продукции. Мы производим не только для Красноярского края, но отгружаем и на Урал, и в Кузбасс, в Магадане наша продукция работает, в Якутии. География обширна, - рассказал директор предприятия Павел Пестриков.

План импортозамещения – в действии. Фото: портал Красноярского края

На этом дело не заканчивается предприятие налаживает выпуск экскаваторов-погрузчиков, фронтальных погрузчиков и снегоочистителей. Создание этой техники поможет снизить долю импорта в страну таких машин от зарубежных производителей. В планах расширить производство. Для этого до конца года планируется построить новый корпус площадью 6000 квадратных метров.

- Добавим, для реализации проекта по выпуску фронтальных погрузчиков грузоподъемностью от 3 до 5 тонн компания обращалась за льготным займом в федеральный Фонд развития промышленности. Сейчас возможность получить такой заем на создание импортозамещающего производства для краевых предприятий стало проще. По инициативе губернатора Александра Усса в крае заработал Региональный фонд развития промышленности, его капиталоемкость составляет 1 миллиард рублей. На рассмотрение уже поступило 14 заявок, - сообщает министерство промышленности, энергетики и ЖКХ края.