Лето в «Красном Яре» и «Батоне»: начинается сезон винограда и подготовка детей к школе

Анжела Рябова

- Уже в эту субботу, 23 июля, работники торговли будут отмечать свой профессиональный праздник – День торговли. У вас большой коллектив, расскажите о самых массовых профессиях, о людях, которые ежедневно обслуживают покупателей в Красноярском крае, Хакасии и Туве.

- Торговец – одна из древнейших профессий, она возникла 5 тысяч лет до нашей эры. И хотя это случилось во многих местах, где люди начали чем-то обмениваться, самых больших успехов в торговле достигли на Востоке, там она особенная, с колоритом! Работа в этой сфере - это 24 на 7, это очень сложный труд! Безынициативным и равнодушным эта профессия не подходит! Это знают все почти 4000 наших сотрудников. Более 70% это, конечно, прекрасные девушки. Самая массовая женская профессия у нас - продавец, их более 1100. На втором месте – заместитель директора магазина (более 400). И замыкают тройку топовых профессий женщины-пекари, их у нас 366. А в числе самых необычных профессий есть девушки арт-кондитеры и бариста. При этом каждый четвертый сотрудник компании – мужчина. Самая массовая мужская профессия компании – кладовщик (461 человек). На втором месте – контролеры торгового зала (больше 100). Замыкает тройку самых массовых мужских профессий нашей компании продавец. Кстати, есть мужчины повара. Их всего 11. Один из них - наш бренд-шеф гастрономов Сослан Гасинов.

- В этом году у вас еще один праздник, юбилей сети. Что поменялось за 25 лет работы?

- Мы сейчас с коллегами активно обсуждаем, все-таки это праздник только гастрономов «Красный Яр», с открытия первого магазина 17 декабря 1997 года прошло 25 лет, или праздник всей компании. Все же склоняюсь, что, конечно, всей. Ведь многие сотрудники, работающие изначально над форматом гастронома, теперь успешно развивают дискаунтеры «Батон». История сети началась не в самые простые годы, а сейчас работают около 230 магазинов, и мы научились использовать масштаб, применять стандартизированные решения! Вот только один пример масштаба нашей работы: ежегодно, доставляя товары во все магазины наших сетей, наши грузовики проезжают расстояние более 2,2 миллионов километров! Это примерно, как съездить три раза до Луны и обратно. А с открытием магазинов в Туве, думаю, в этом году наездим еще больше!

Также важно, что есть климат для развития, чтобы каждый сотрудник мог расти. Есть книжный клуб, можно изучать английский. И у нас в офисе есть проект «Крыша» – можно провести локальные мероприятия для одного отдела, это тоже сближает.

- Сейчас середина лета, многие в отпусках, заметно ли это в магазинах?

- Затишье – это вообще не про торговлю. В это время мы уже активно готовимся к Новому году. Да, прорабатываем коллекции, ассортимент. Причем, честно говоря, мы уже почти на финишной прямой.

Продолжаем устанавливать кассы самообслуживания в гастрономах. С конца июня уже оснастили ими 10 магазинов. Покупатели просят – мы делаем.

С 15 июля в продажу поступила замечательная школьная коллекция «Дай 5!» - все в одном стиле, и рюкзак, и его содержимое. Коллекция для мальчиков и девочек, отличается цветом, яркостью. И уже огромный спрос, особенно в регионах. Думаю, здесь подробнее поговорим о школе уже в августе.

Постоянно работает над обновлением ассортимента и наш кулинарный цех. У нас стало очень много фасованных в газомодифицированной среде блюд, это и горячее, и завтраки. Сейчас такой тренд на индивидуальную упаковку. Еще один акцент в меню сделан на сезонные овощи и фрукты. Среди новинок – рататуй, салат «Малахитовый браслет»: морковь, киви, орешки, изюм, заправленные оливковым маслом. Кстати, в готовых блюдах почти нет майонеза, наши повара готовят полезные соусы из сливок, сметаны, растительных масел. А еще летом предлагаем много морсов, квас, в том числе и собственного производства.

- Весной вы пережили ажиотажный спрос на товары длительного хранения. А что сейчас?

- Все вернулось в обычный режим, как и ожидалось. Все видят, что товары есть, они доступны и закупать впрок перестали. В среднем, люди приходят в магазин 5 раз в месяц и покупают то, что им нужно сейчас. Кстати, последние 4 недели цены не растут, а на овощи и фрукты снижаются.

- Овощи и фрукты – приоритет и для вас, и для покупателей, расскажите, на что обратить внимание в июле?

- Сейчас нужно успеть попробовать дыню «Колхозница» - у нее короткий сезон и он завершается. С нами остается «Торпеда» всего за 49.9 р/кг и «Туркменка» - спелые, сладкие. Арбуз из Казахстана тоже уже вкусный, сочный и сладкий. И уже по 29.9 р/кг. Ждем из Краснодарского края оранжевые и желтые арбузы.

Появилось свежее узбекское яблоко, кисло-сладкое, подходит для компотов на зиму. Появилась свежая картошечка из Краснодара. И начинается сезон винограда, который продлится до поздней осени. И первым прибыл черный кишмиш из Узбекистана.

- Акция с купонами «Опять 25!» завершилась, а новой акции пока нет.

- Будет! Мы еще раз убедились в том, что нашим покупателям нравится идея купонов. Совсем скоро стартует новая акция, но карты раскрывать пока не буду.

Послушать июньскую «Планерку с покупателями» на радио «Комсомольская правда» можно здесь.

Не пропустите следующую «Планерку» с Анжелой Рябовой – она состоится в августе в прямом эфире радио «Комсомольская правда» и традиционно пройдет розыгрыш приза за самый интересный вопрос от слушателей.