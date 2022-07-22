В Красноярске на Коммунальном мосту «Камаз» выехал на встречную полосу и раздавил несколько легковых автомобилей. Фото: ЧП Красноярск

В Красноярске на Коммунальном мосту произошла массовая авария. Предварительно известно, что сегодня, 22 июля, около 10:50 часов автокран «Камаз» направлялся с левого берега в сторону Предмостной площади. Выехал на встречную полосу и спровоцировал столкновение с несколькими легковыми автомобилями.

Поначалу появилось фото, где грузовик раздавил иномарку – наехал на капот. Получается, эта машина стала последней на пути пьяного водителя, она преградила ему путь после того, как он оставил позади несколько разбитых легковушек. Очевидцы насчитали не меньше восьми. Кому-то «повезло», слегка помяты. Другие уже не поддаются восстановлению, их разметало по всей ширине проезжей части.

Судя по видео в «ЧП Красноярск», несколько мужчин вытащили камазиста из кабины и уложили прямо на асфальт. Он кричал, вырывался: «Вы кто такие, отпустите, пожалуйста». Можем ошибиться, но он пьян. В этом предстоит разобраться дорожным полицейским. На Коммунальном мосту в обе стороны проблемы с проездом. Работают спасатели, приехала бригада скорой помощи, есть пострадавшие.

Чуть позже ГИБДД прокомментировали "Комсомольской правде"-Красноярск:

- 38-летний водитель грузового автомобиля «КАМАЗ» совершил столкновение с автомобилями марки «Хонда», «Мазда», «Датсун», водители которых двигались в попутном направлении, затем выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилями марки «Лада Приора», «Хендай», «Рено», «Ауди», «Мазда», водители которых двигались во встречном направлении.

Итого 8 автомобилей.