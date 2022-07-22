Выходные в Красноярске будут пасмурными и с осадками Фото: Мария ЛЕНЦ

Многих волнует, какими будут предстоящие выходные для жителей Красноярска. Лето стремительно пролетает, хочется успеть отдохнуть, каждый выходной день дорог. Поэтому горожане интересуются, какая будет погода – чтобы понимать, к чему готовиться. Что говорят по этому поводу синоптики?

Сегодня, в пятницу 22 июля, в Красноярске ожидается дождь, довольно ощутимый. Облачность и небольшой южный ветер до 3 метров в секунду. В субботу 23 июля также будут осадки, но умеренные. И тоже облачность. Зато в воскресенье 24 июля дождь маловероятен. И, забегая вперед, скажем, что с началом новой недели возвращается солнечная погода.

Ночью на выходные будет прохладно, до 11 – 12 градусов. Так что если собираетесь провести эти дни за городом, например, у озера в палатке, имейте в виду: одеваться нужно потеплее.

Для тех, кто планирует провести два дня на озерах Хакасии, например, на Беле или Шира. Днем там температура воздуха составит 23 – 24 градуса, осадки маловероятны, хотя и будет облачно. А вот ночью температура воздуха составит от 9 до 13 градусов. Но купаться в озерах довольно комфортно. Единственное замечание: берегите себя и не рискуйте на воде.