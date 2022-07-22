Нужны новые Кулибины: в Торгово-промышленной палате обсудили проблемы российского изобретательства

Действительно ли количество заявок на патенты в России снижается и что нужно для обратного эффекта Фото: Мария ЛЕНЦ

Одна из задач национального проекта «Наука» звучит так: к 2024 году Россия должна войти в пятерку стран по удельному весу в общем количестве заявок на изобретение, поданных по приоритетным областям научно-технического развития. 1,5 тысячи заявок на получение патентов должны подать организации – участники научно-образовательных центров и центров компетенции Национальной технологической инициативы. И еще 250 заявок – на технологии, продукты и услуги, созданные с участием крупных компаний.

Но удастся ли реализовать планы? Пока что показатели активности российского изобретательства снижаются: по итогам 2021 года Россия заняла 11-е место по числу опубликованных во всем мире патентов. Хотя в 2020-м году входила в первую десятку. Не внушают оптимизма и внутренние показатели. Так, по данным Роспатента, в 2021 году по сравнению с 2020 годом количество поданных заявок на изобретения уменьшилось на 11,5%.

Что тому причиной: государственная политика, социальные процессы, пассивность бизнеса, осторожность частных инвесторов? Эту тему обсудили участники дискуссии под названием «Изобретательство в России: что делать?», которая состоялась в Торгово-промышленной палате РФ. Среди них были представители бизнеса, науки и образования, юристы, изобретатели, другие эксперты. Два часа пролетели быстро. Было высказано много мнений, но тема настолько глубокая, что наверняка получит свое продолжение.

Потенциал высок, но мало востребован

По словам Валерии Власовой, заведующей отделом исследований инноваций ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, за последние пять лет позиции России в инновационном индексе не меняются (индекс учитывает затраты на инновацию и результативность). В 2021 году мы заняли 41 место. Пандемия существенно определяла поведение бизнеса в 2021 году, но этот стресс-тест прошел успешно, а инвестиционная активность организаций не снизилась, скорее наоборот, тенденция на увеличение.

Потенциал очень высок. Это связано с рядом моментов: хорошая ресурсная база науки, патентная активность, значительные объемы финансирования. Однако реализуется этот потенциал лишь наполовину, точнее на 56,9%. В России только каждая десятая организация крупного и среднего бизнеса осуществляет инновационную деятельность.

Начинать поддержку нужно с молодых

Никита Карнаков – представитель молодого поколения изобретателей, финалист проекта «Норникеля» «Инженерный марафон «IMAKE». Он поделился собственным опытом:

- Я занимаюсь авиацией, беспилотными летательными аппаратами. Для меня мотивирующим фактором стало желание создавать новое, что будет полезно людям. Участие в конкурсах и конференциях – это шаг к реализации идеи. Таким образом у меня появилась возможность общаться с экспертами, критиками, коллегами по цеху, я получаю опыт, который затем смогу применить для совершенствования своего проекта.

Какие темы сегодня интересуют молодых? Навскидку можно назвать первые три по популярности. Экология: очистка воздуха, воды. Робототехника: создание помощников для людей. Медицина: создание устройств для помощи людям. Молодежь – это энтузиасты, для которых на первом месте идет признание и успешная реализация идей. Им нужны производственные мощности, наличие спроса и психологический комфорт, чтобы могли посвятить все время проекту, не задумываясь о заработке.

- Нужно возродить такое звание, как Почетный изобретатель, чтобы школьники и студенты стремились стать новыми Кулибиными. Плюс расширить сферу краудфайдинга в России. И создать фонды для поддержки изобретателей в вузах, - считает Никита Карнаков.

На что начальник отдела научно-технической политики и учета РИД департамента стратегического развития корпоративной политики Минпромторга РФ Никита Антонов рассказал, что совместно с Министерством образования РФ запущена госпрограмма, направленная на развитие и финансирование отечественной науки. Акценты делаются на направлениях, связанных с НИОКРами. И особенно на увлечениях подростков и молодежи, которые захотели учиться и развиваться в этом направлении. Причем не только непосредственно на образовательный процесс, но и на организационные расходы. Действительно это неправильно, что талантливые российские дети привозят с различных олимпиад из-за рубежа награды, а деньги на поездку собирают при помощи частных спонсоров.

В Торгово-промышленной палате обсудили проблемы российского изобретательства. Фото: сайт ТПП РФ

Наука – бизнес - инвестиции

У ректора Заполярного государственного университета Евгения Голубева свое объяснение тому, почему идет снижение изобретательской активности и количества патентов:

- Раньше это было скорее для отчетности: диссертацию защитили – приложили патент. Грант выполнили – приложили патент. Но затем регулятор поменялся, появился трансфер технологий. И в университетах сказали: все, хватит, мы не хотим, чтобы патенты были номинальные, мы хотим, чтобы они работали.

Многие регионы стараются привлечь со всей страны по максимуму людей, ориентированных на технологическое предпринимательство, изобретательство. Заполярный университет не стал исключением. В этом ему помогает «Норникель». Совместно с компанией вуз разрабатывает программу, которая станет площадкой акселерации проектов со всей страны, в первую очередь в области технологий, связанных со снижением воздействия на окружающую среду.

- Проекты передовой инженерной школы, которые мы разрабатываем, начнем запускать к реализации собственными силами. Все элементы проектной деятельности мы делаем неотъемлемой частью образовательного процесса. Да, мы небольшой университет. Но у нас очень тесные связи с индустрией. Наши студенты работают в компании уже со второго курса. 40 % преподавателей совмещают работу в компании «Норникель». Наша модель отличается от университетов, где по 30 тысяч студентов, но им не уделяют столько внимания, как мы своим, - отметил Евгений Голубев.

По словам директора Департамента инновационного развития «Норникеля» Игоря Кустарина, компания пользуется различными инструментами:

- Мы много работаем с внешним контуром – партнерами, подрядчиками, различными стартапами. С другой стороны в текущем контексте много усилий и внимания тратим на развитие собственной мысли, на внутренний потенциал. Важно, что когда мы думаем про инновации, мы ставим перед собой три цели. Первая, безусловно, эффективность – внедрение новых технологий должно приносить измеримый результат. Я говорю не только про деньги, но и про эффект для экологии, промышленной безопасности. Вторая: мы стремимся к партнерству и созданию нового технологичного бизнеса. Нам интереснее работать не только по многообещающим технологиям, но и с командами, у которых есть потенциал к развитии вместе или за рамками работы с «Норникелем». Третий момент: стремимся развивать и всячески совершенствовать культуру работы с инновациями – открываться миру, менять внутренние процессы, чтобы все проходило быстрее.

Директор Департамента инновационного развития «Норникеля» Игорь Кустарин. Фото: сайт ТПП РФ

Платформа IN’HUB

В ходе дискуссии несколько раз упоминался IN’HUB. Стоит рассказать об этом подробнее, поскольку он имеет самое прямое отношение к теме. IN’HUB был предложен компанией «Норникель» и поддержан Министерством промышленности и торговли РФ, Торгово-Промышленной палатой РФ и рядом крупных российских и международных партнеров. По сути это комплекс мероприятий, платформа межотраслевого взаимодействия изобретателей, бизнеса и инвесторов для совместного развития технологий будущего и их внедрения в производство.

В октябре 2022 года в Новосибирске планируется провести один из крупнейших международных мероприятий в сфере инноваций для изобретателей. Участие в нем примут представители более 20 стран, не менее 400 изобретателей. Для них это возможность найти своего партнера для бизнес-старта. А инвесторам интересны будут предложенные ими идеи.

В рамках мероприятий с 1 апреля по 10 августа проходит сбор заявок на участие в конкурсе изобретений и технологий IN'HUB. Он дает участникам возможность очно или дистанционно представить свое изобретение международному жюри, получить патентную, экспертную и финансовую поддержку. Подать заявку и узнать условия можно на официальном сайте.

Подведем итоги

Итоги дискуссии подвел главный редактор журнала Techinsider Александр Грек, выделив несколько ключевых выводов:

- Инновации сами себя не родят. Нужно, чтобы развивались предприятия, которые эти инновации будут потреблять. И государство должно создавать условия для развития этих предприятий. Там, где уходят иностранные компании, освободившиеся ниши заполняют отечественные производители. Лучшие условия дают либо компании внутри себя, либо технопарки. Государство – главный игрок, в его силах увеличить престиж инженерной профессии и изобретателей. Для которых на первом месте как раз самореализация.