Сеть АЗС «Газпромнефть»представила новый напиток G-Drive Cola

Фото : Сеть АЗС "Газпромнефть"

Напиток изготовлен специально для сети АЗС «Газпромнефть». На этапе тестирования товара участники фокус-групп отметили уникальные характеристики при классическом вкусе.Cola G-Drive продается в бутылках 0,5 л, которые удобно брать с собой в дорогу.

Cola пополнила линейку напитков G-Drive, которые уже знакомы клиентам сети АЗС «Газпромнефть», – это энергетики, соки и нектары, холодный кофе, вода. Ежегодно сеть АЗС «Газпромнефть» выводит на рынок порядка 15 новых товаров под собственной торговой маркой.