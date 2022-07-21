Ветеринары спасли на Диксоне белого медведя с застрявшей в пасти банкой сгущенки

Фото: Светлана Радионова

В Красноярском крае специалисты успели спасти белого медведя, у которого в пасти застряла банка сгущенки. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. По ее словам, ветеринары успели вовремя и вытащили банку до того, как ситуация обернулась для медведя трагически.

Эпопея со спасением мишки началась еще в начале недели: животное само вышло к людям, судя по всему, измученное неожиданным капканом. Неравнодушные жители Диксона пытались помочь медведю сами, но не смогли – тогда было решено обратиться за помощью к специалистам.

Фото: Светлана Радионова

Спасение для животного организовали на самом высоком уровне, вызвав специалистов из Москвы. Росприроднадзор немедленно дал добро на операцию, «Норникель» подготовил вертолет, а для медведя собрали специальную клетку.

Однако спасательная операция едва не закончилась, даже не начавшись: специалисты на некоторое время застряли в Норильске, не имея возможности вылететь в Диксон из-за ветра. Рейс перенесли на неопределенное время, и лишь сегодня к вечеру стало известно, что ветеринарам все же дали добро на вылет.

Вертолет со специалистами добрался в поселок за четыре часа. Вместе с собой ветеринары привезли медикаменты, клетку и рыбу – по плану медведя собирались усыпить, освободить от банки и вывезти в естественную среду обитания, где его оставили бы с запасом рыбы.

Фото: Светлана Радионова

Операция, в целом, прошла как и задумывалось. Мишку усыпили с дистанции и сняли банку. Ветеринары обработали язык, который застрял в ловушке - на нем оказалось множество порезов.

Животное, кстати, оказалось самкой - медведицей весом примерно 80-90 кг. Ее не сразу отпустят в природу: сначала специалисты понаблюдают за животным несколько дней.

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В самый северный поселок на Таймыре, Диксон, направляется целый десант спасателей – вызволять из беды белого медведя. Краснокнижный хищник попал в беду - у него в пасти застряла пустая банка сгущенки. Сейчас задача номер один – спасти косолапого. Затем уже будут разбираться, как это злополучная банка к нему попала.