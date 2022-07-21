Шанс, который нельзя упустить: красноярских школьников приглашают учиться в одном из лучших лицеев страны

Красноярских школьников приглашают учиться в одном из лучших лицеев страны. Фото: «Вольное Дело»

В апреле 2022 года в небольшой городе Усть-Лабинске в Краснодарском крае открылся Первый Университетский лицей имени выдающегося российского ученого Н.И. Лобачевского. О нем сразу же заговорили, что это одно из лучших учебных заведений России, образовательный проект промышленника и общественного деятеля Олега Дерипаски. Здесь будут готовить старшеклассников к поступлению в ведущие вузы страны, в первую очередь – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Будущую элиту отечественной науки, инженерии и бизнеса будут формировать из талантливой молодежи. Шанс попасть сюда есть у ребят из любого региона страны. А сама учеба и проживание для них совершенно бесплатны.

1 августа состоится набор школьников в 11-й класс физико-математического профиля. Экзамен пройдет в онлайн-формате. Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на сайте лицея. Вступительные испытания будут по трех предметам: по математике, физике и русскому языку. Нужно понимать, что учебный план лицея предполагает углубленное изучение точных и естественных наук, следовательно и уровень экзаменационных заданий будет выше обычной школьной программы. Особые условия – для победителей региональных этапов Всероссийской олимпиады школьников по математике и физике: они автоматически получают 100 баллов за соответствующий предмет.

Для экзамена необходимо компьютер или ноутбук с веб-камерой, динамикой и микрофоном, подключенный к устойчивому интернет-соединению. За работой кандидата будет наблюдать проктор, в любой момент при необходимости он свяжется с кандидатом по видеосвязи. Затем экзаменационные работы проверит приемная комиссия, в состав которой входят преподаватели Первого Университетского лицея и МГУ имени М.В. Ломоносова. Результаты будут объявлены в августе.

Фото: «Вольное Дело»

Андрей Гладилин, академический директор Первого Университетского лицея, поделился:

- 11 класс – самое ответственное время в жизни школьника, когда он должен точно знать, в какой вуз и на какой факультет будет поступать. В Первом Университетском лицее мы не просто готовим ребят к сдаче ЕГЭ, а выстраиваем индивидуальную образовательную траекторию для каждого школьника – ориентируясь на его цели и задачи в высшей школе. Дополнительным преимуществом является возможность учиться напрямую у преподавателей и выпускников МГУ – это помогает лицеистам лучше подготовиться к требованиям Университета и быстрее адаптироваться в будущей учебной среде.

Фото: «Вольное Дело»

Добавим, что чуть раньше прошел набор в 7 и 10 классы. Приемная кампания прошла по всей стране, экзамены писали в Нижнем Новгороде, Рязани, Красноярске, Иркутской области и Краснодарском крае. В экзаменах приняли участие больше 1000 школьников, из них в финальный тур - смену учебного лагеря на базе лицея – прошло 200 человек из Сибири, центральных регионов России, а также ЮФО и СКФО. Итоговые списки поступивших в 7 и 10 классы будут также объявлены в августе.

Фото: «Вольное Дело»

Учебный корпус на 475 мест и комфортный кампус на 200 мест для иногородних учащихся был построен по индивидуальному проекту, с учетом всех требований и потребностей. Территория лицея занимает 4,5 га. В учебном корпусе расположены оснащенные современной техникой аудитории и лаборатории, двухэтажная библиотека, актовый и обеденный залы. На улице оборудован стадион, баскетбольная, волейбольная и тренажерная площадки и корты для большого тенниса. Есть 25-метровый бассейн. Большое внимание уделяется развитию творческих способностей – в лицее работают художественные классы, балетные и театральные студии.

В распоряжении учеников не только территория самого Лицея, но и собственный летний лагерь «Ломоносовский», расположенный у черноморского поселка Криница под Геленджиком.

Фото: «Вольное Дело»

Для информации

Фонд поддержки социальных инноваций «Вольное Дело» основан промышленником и общественным деятелем Олегом Дерипаской. Сегодня это одна из крупнейших в России организаций, работающих в сфере благотворительности, меценатства и волонтерства. Фонд решает социально значимые проблемы, поддерживает отечественное образование и науку, содействует сохранению культурно-исторического наследия России. При поддержке фонда реализовано 500 проектов в 50 российских регионах, его благополучателями стали 90 000 учеников, 4 000 учителей, 8 000 студентов вузов и техникумов, 4 000 ученых, 1 200 учреждений образования, науки, культуры, здравоохранения, спорта и других организаций.