Вертолет с московскими ветеринарами смог вылететь в Диксон для спасения белого медведя с застрявшей в пасти банкой сгущенки

Специалисты вылетают из Норильска в Диксон на спасение белого медведя. Фото: из телеграма Светланы Радионовой

Погодные условия, наконец, позволили вертолету с московскими ветеринарами вылететь из Норильска в Диксон, чтобы спасти белого медведя от застрявшей в его пасти банки сгущенки. Как сообщила в своем телеграм-канале глава Росприроднадзора Светлана Радионова, приблизительное время полета около 4 часов, расстояние – чуть более 500 километров.

Специалисты везут с собой весь необходимый арсенал для спасоперации: медикаменты, инструменты, собранную механическим заводом клетку для транспортировки и три мешка с рыбой, которые пригодятся северному хищнику во время восстановления – охотиться какое-то время он не сможет.

По плану ветеринарам предстоит обездвижить мишку безопасными препаратами, избавить его от банки из-под сгущенки, которая мешает хищнику есть и пить воду, а также ставит под угрозу всю его жизнь, и транспортировать его за 50-100 км от поселка Диксон в естественную среду обитания.

Напомним, что краснокнижный хищник попал в беду около 2-3 дней назад. Напуганный и уставший от того, что не может избавиться от застрявшей банки из-под сгущенки, мишка вышел к метеорологам, которые попытались помочь животному. Для предосторожности спрятались от него за деревянной перегородкой и стали его подзывать. Когда медведь все же поддался на уговоры и сунул морду в окошко, то мужчине удалось ухватиться за банки и потянуть. Но кончик языка крепко зажало крышкой, освободить его не было возможности. чтобы не навредить медведю еще сильнее, его отпустили и запросили помощи у специалистов.

Немедленно была собрана рабочая группа, найдены ветеринары, которые, обездвижив хищника безопасными препаратами, смогут его освободить. Разрешение от Росприроднадзора на манипуляции с медведем ради его спасения было получено незамедлительно.

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