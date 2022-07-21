«Это вам показалось»: в Зеленогорске пьяный водитель поменялся местами с супругой на глазах у инспекторов ГИБДД

Семейная пара меняется местами Стоп-кадр: ГИБДД

В Зеленогорске выпивший водитель, заметив инспекторов ГИБДД, решил избежать проблем и поменялся с супругой местами – женщина села за руль, а её супруг ушел на заднее сидение. Как рассказали в ведомстве, сделали они это максимально «незаметно» - за 200 метров до патрульной машины прямо на глазах у экипажа ДПС.

Естественно машина была остановлена, а мужчине было предложено пройти освидетельствование на наличие алкоголя в организме, признаки опьянения были видны невооруженным взглядом.

- Вы что вообще уже? Я с похмелья, я не буду никуда дышать! Я не водитель! Я не сидел за рулем автомобиля, это вам показалось! -пытался откреститься от алкотестера горе-водитель.

Семейная пара пыталась избежать освидетельствования всеми способами. Мужчина утверждал, что он выпивший пассажир, а женщина требовала их отпустить, прикрываясь ребенком, которого, отметим, не побоялась везти в машине без автокресла, да еще и с пьяным отцом за рулем:

- Что вы тянете время? К чему это все? У меня ребенок в машине! Давайте мне документы и я поехала.

В конечном итоге 24-летнему выпившему водителю был выдан протокол «Невыполнение водителем законных требований сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». А его супруге выписан административный штраф в размере 3 тысяч рублей, за то, что она везла 8-месячного ребенка без автокресла.

Во время суда были учтены все обстоятельства произошедшего – были опрошены свидетели, изучено оперативное видео. Мужчину признали виновным: за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения лишен прав на 1 год 8 месяцев, а также ему назначен штраф 30 000 рублей.

Но на этом «приключение» семейной пары не заканчиваются – на следующей неделе их поступки, которые подвергли опасности 8-месячного ребенка, будут рассмотрены на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города.