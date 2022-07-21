ВОЗ говорит о новой волне ковида: стоит ли спешить прививаться и что делать тем, кому это запрещено

Наталья Бахарева. Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Красноярского края

Глава Всемирной организации здоровья Тедрос Гебрейесус предупредил о начале новой волны коронавируса. По его словам, число заражений и летальных исходов сейчас активно растет. Правда, наблюдается это только в Америке и Европе. В России кривая заболеваемости в середине июля тоже вновь поползла вверх… О том, как обстоят дела с эпидемиологической ситуацией в Красноярском крае, рассказали представители регионального Минздрава и Роспотребнадзора.

С 20 июня 2022 года в стране вступило в силу Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, которым была снята масса ограничений. Значительная часть из них касалась детей.

— Теперь проведение массовых мероприятий разрешено не только на открытом воздухе, но и в закрытых помещениях образовательных организаций и лагерей. Дети всех групп, классов, отрядов могут принимать в них участие. Не запрещено для проведения мероприятий привлекать лиц из других организаций. Приостановлена обязанность проветривать рекреации и коридоры во время уроков и учебных кабинетов во время перемен. Смягчены требования к дезинфекционному режиму при проведении влажной уборки помещений и обработке игрового оборудования, — рассказал глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Дмитрий Горяев. Фото: Мария ЛЕНЦ

Но означает ли это, что как детям, так и взрослым бояться больше нечего? По мнению специалистов Минздрава Красноярского края, забывать об элементарных мерах предосторожности не нужно.

— Эпидемическая ситуация по заболеваемости коронавирусом в Красноярском крае сейчас достаточно приятная. Мы регистрируем минимальное число случаев заражения с 2020 года. Ежедневно заболевают только около 25 человек. Перепрофилированные ранее койки перешли на оказание плановой помощи. Но тем не менее, из-за ситуации за рубежом указание о необходимости продолжения вакцинации среди людей, работающих в жизнеобеспечивающих отраслях, таких как энергетика, нефтедобыча и прочие, по-прежнему сохраняется, — сказала консультант отдела организации по медпомощи взрослому населению краевого минздрава Наталья Бахарева.

Она отметила, что в России сейчас нет всплеска числа заболевших из-за того, что отсутствует постоянный пассажиропоток из-за рубежа. Но тем не менее, в сезон отпусков российские граждане отправляются, например, в Турцию и, естественно, могут там заразиться. А значит, могут стать переносчиками инфекции и осенью наверняка будет расти заболеваемость. Так что если с момента прошлой вакцинации или болезни ковидом у вас прошло полгода, то пора сделать очередную прививку. Полугодичный интервал будет сохраняться до тех пор, пока показатель коллективного иммунитета не достигнет целевого уровня. После этого ревакцинацию можно будет проводить с интервалом в год — об этом говорится в актуальной версии Временных методических рекомендаций Минздрава по проведению вакцинации от коронавируса.

Для тех, кому вакцинация противопоказана, существует опция пассивной иммунизации. Соответствующий препарат на основе моноклональных антител был распределен в медицинские учреждения нашей страны, в том числе и Красноярского края. Он назначается людям, иммунная система которых плохо справляется с выработкой антител и которые из-за этого находятся в зоне повышенного риска. Сюда входят пациенты с онкологическими заболеваниями, тяжелыми хроническими заболеваниями (сахарный диабет I и II типа, бронхиальная астма), а также те, кто перенес трансплантацию органов или находится на диализе. В отличие от вакцинации, при использовании данного препарата антитела вводятся в готовом виде и «живут» в организме от 6 месяцев.

Помимо всего прочего, есть общие правила от Роспотребнадзора региона, которые также помогут противостоять инфекции, и соблюдать их стоит как взрослым, так и детям.

• При плохом самочувствии избегайте контакта с окружающими, даже если у вас отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, до тех пор, пока симптомы заболевания, такие как насморк, боль в горле, боль в голове и конечностях, кашель, повышенная температура или лихорадка, одышка и общая слабость не пройдут окончательно.

• Если вы заболели, оставайтесь дома. Вы можете представлять опасность для окружающих и сами в это время очень уязвимы.

• Не занимайтесь самолечением. Вызовите врача. Лечитесь и принимайте лекарства только по назначению специалиста.

• Следите за чистотой рук. В детстве вам не зря прививали эту полезную привычку. Сейчас не забывать о ней более чем актуально.

• В местах массового скопления людей рекомендуется использовать маску. Это особенно важно для уязвимых категорий населения, в число которых входят люди с хроническими заболеваниями.