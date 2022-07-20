Питбуль без намордника вцепился в кокер-спаниеля во время прогулки в Красноярске

Фото: Krsk now

В Красноярске собаке потребовалась помощь ветеринаров после нападения питбуля. Хозяин вывел своего питомца на прогулку, но там на него бросилась чужая собака. Ее выгуливала девушка, которая не надела своему псу намордник, а после не смогла его удержать.

Видео инцидента опубликовал телеграм-канал Krsk now: на кадрах заметно, что питбуль мертвой хваткой вцепился в жертву, и его не смогли отогнать даже несколько человек. Ситуация разрешилась только когда один из прохожих принес ответку и инструментом «разомкнул» пасть пса.

– Хозяйка выгуливала своего «питомца» без намордника, в критической ситуации не смогла справиться с ней. А если не собака попадется в следующий раз, – написал владелец пострадавшего животного.

По словам мужчины, собаку после этого пришлось везти в клинику, там питомцу провели операцию. Красноярец уже написал заявление в полицию, теперь он ищет владельцев напавшего пса.