Скелет возрастом 350 миллионов лет: в Красноярском крае нашли камень с останками доисторической рыбы

Житель Назаровского района обнаружил в камне скелет древней рыбы. Фото: ВК "Назаровский район"

Житель поселка Преображенский, что в Назаровском районе, удивился своей находке. Еще бы: словно прикоснулся к тому периоду истории земли, когда жили динозавры, или даже раньше. Специально ничего не искал, раскопками не занимался. Просто взял неподалеку от дома несколько округлых камней, принес домой, расколол – а внутри оказался четкий скелет рыбы.

«Похож на пескаря, только на хребте плавников больше» - оценил мужчина. Останки окаменели, но сохранились настолько четко, что видно и плавники, и чешуйки. Об этом случае рассказывает администрация Назаровского района на своей странице во ВКонтакте.

Сохранились даже чешуйки. Фото: ВК "Назаровский район"

Что же это за представитель далекого прошлого? Объяснение находке дал краевед и палеонтолог из соседнего города Шарыпово Сергей Краснолуцкий (именно он нашел пока единственный в мире скелет стегозавра, которому 165 миллионов лет). По его словам, «улов» Геннадия – это палеониски – ископаемый отряд древних лучеперых рыб (кстати, прародитель более 95% ныне живущих рыбообразных рыб). Несмотря на свои относительно малые размеры, они были хищниками и обитали в каменноугольный период палеозойской эры. То есть от 360 до 286 миллионов лет назад.

В камнях рыбы оказались, скорее всего, так: как только палеониск умирал, вокруг него тут же появлялись микроорганизмы, обволакивали его, создавая кокон, выедали плоть. Постепенно этот кокон затвердевал, преобразовываясь в известняк. И так дошел до наших дней. Сам по себе известняк довольно хрупкий камень, потому Геннадий легко разбил его, не повредив скелет.

геннадию просто приглянулись камни. Фото: ВК "Назаровский район"

Также ученый поделился, что находка хоть и редкая, но не уникальная. Такие встречались рядом с деревнями Медведск и Изыкчуль. А в музее города Назарово есть палеонтологическая коллекция, куда можно сдать диковинку из Преображенского. Или оставить себе, на память.

Кстати, несколько лет назад «КП» писала о том, что на Сереульском угольном разрезе нашли несколько круглых камней, очень напоминающих огромные яйца динозавров. И даже сделали из них сад камней. Так что богата назаровская земля на доисторические находки.

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