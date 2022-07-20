Год был необычным для края

Фото: Андрей БУРМИСТРОВ

Сессионный, или «кабинетный», период работы депутатов Законодательного Собрания края позади, и народные избранники продолжат работу на округах в течение парламентских каникул. О самых значимых решениях и приоритетных направлениях мы поговорили с руководителями профильных комитетов.

Сергей Попов, председатель комитета по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению. Фото: Андрей БУРМИСТРОВ

Сергей Попов, председатель комитета по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению:

- Основными темами, которые были в фокусе внимания комитета, стали как традиционные, так и совершенно новые. Например, мы вернулись к формату выездных совещаний. И один из рабочих выездов прошел в многофункциональном центре как раз в период президентских выплат на детей. Наша задача была как раз в том, чтобы эта работа протекала «бесшовно». Отмечу, что процессом мы остались удовлетворены. Кроме этого, много работы мы проделали на совместных заседаниях с другими комитетами по вопросам, которые находятся в перекрестном ведении с коллегами. В частности по вопросам водоснабжения, водоотведения, межмуниципальных транспортных перевозок.

Мы плотно занимались вопросами ветеранов, и их поддержки. Такие вопросы, как обеспеченность их жильем и ряд других тем – это то, к чему мы вернемся осенью. Из важных направлений, которыми комитет продолжит заниматься – это деятельность почты. Там есть ряд моментов, по которым нужно принимать решения точечно. Кадровый вопрос и серьезные ремонтные процессы требуют повышенного внимания и контроля депутатов. И, пожалуй, самая народная и резонансная тема – требования к детским горкам. Ее мы тоже не забыли. Спешу порадовать земляков – институт города взял на себя обязательства разработать несколько типовых проектов, которые можно будет использовать, не боясь нарваться на штраф.

Владимир Чащин, председатель комитета по бюджету, государственной собственности и защите прав граждан. Фото: Андрей БУРМИСТРОВ

Владимир Чащин, председатель комитета по бюджету, государственной собственности и защите прав граждан:

- Итоги прошлого года для нас важны тем, что они стали залогом успешного развития Красноярского края в настоящее время. По отношению к 2020 году в прошлом году доходы увеличились на 106 миллиардов рублей, а сумма налоговых сборов – на 300 миллиардов. В целом за последние три года краевой бюджет исполняется с профицитом. Я считаю, это результат той последовательной политики, которой мы придерживаемся, и хороший показатель работы экономического блока правительства. Благодаря этому бюджет нашего края остается стабильным и устойчивым, несмотря на различные сдерживающие факторы и санкционное давление.

Один из главных приоритетов финансирования – строительство социальных объектов. Сегодня на территории края строится более 195 объектов – школ, детских садов, больниц и других зданий в городах и районах края. Также мы должны, несмотря ни на что, выполнить все социальные обязательства перед гражданами.

Егор Васильев, председатель комитета по экономике и налоговой политике. Фото: Андрей БУРМИСТРОВ

Егор Васильев, председатель комитета по экономике и налоговой политике:

- Эти полгода были необычными для всего мира, для страны и края. Мы начали год с того, что депутатский корпус убеждал региональное правительство, что у нас будет больше доходов бюджета, чем планировалось, и надо вкладывать эти средства в развитие. Мы оказались правы.

Дальше мы жили в повестке новых санкционных ограничений и старались использовать те самые дополнительные доходы, чтобы максимально снимать ограничения в нашем крае. Изменив соответствующий закон, мы перестроили инвестиционную политику. Впервые за несколько лет дискуссий приняты изменения в закон о промышленной политике, позволяющий работать основным федеральным инструментам поддержки промышленного производства.

В целом принятие нескольких пакетов антисанкционных мер, создание Государственного фонда развития промышленности, изменения, направленные на поддержку импортозамещения, и другие меры позволили Красноярскому краю продолжить демонстрацию очень хороших, стабильных показателей в экономике.

Основная нагрузка на экономику придётся на осень. Комитет уже принял ряд решений: с сентября мы вернемся к налоговым преференциям для малого и среднего бизнеса; к продолжению промышленной политики, в частности к СПИКам — это особый режим для инвестиций в технологии; к импортозамещению. В Красноярске есть и потенциал для создания нового центра транспортной инфраструктуры страны.

Людмила Магомедова, председатель комитета по развитию северных и арктических территорий и делам коренных малочисленных народов. Фото: Андрей БУРМИСТРОВ

Людмила Магомедова, председатель комитета по развитию северных и арктических территорий и делам коренных малочисленных народов:

- Скажу о трех основных направлениях работы. Первый блок – законотворческий. Второй – контрольные функции, связанные с бюджетом. И новая задача – содействие в реализации государственной политики в арктической зоне Красноярского края. В текущем году актуальные законы и вся нормативная база уже проработаны и приняты Законодательным Собранием. Речь идет, прежде всего, об «арктическом гектаре», связанным с выделением земли в северных территориях, и о «детях Арктики», обеспечивающем право детей из труднодоступных территорий на оздоровление на море и в санаториях.

Контрольные функции комитета – это, прежде всего, расходование бюджетных средств. Нам удалось проиндексировать горячее питание для школьников в связи с ростом цен, увеличить фонд оплаты труда работников здравоохранения в северных территориях.

На завершающей стадии находится подготовка проектно-сметной документации на двухквартирные дома для работников бюджетной сферы в отдаленных поселках. Надеюсь, это поможет решить проблему с кадрами врачей и учителей в труднодоступных территориях.

Илья Зайцев, председатель комитета по охране здоровья и социальной политике. Фото: Андрей БУРМИСТРОВ

Илья Зайцев, председатель комитета по охране здоровья и социальной политике:

- Одной из больших побед нашего комитета считаю беспрецедентный бюджет системы здравоохранения в этом году. Совместными усилиями с Правительством края нам удалось довести финансирование отрасли до рекордных значений. Сейчас основная задача, чтобы средства были доведены до учреждений, без них невозможно строительство новых объектов. Только в этом году будут достроены порядка 20 объектов, а в ближайшие три года их число превысит 40. Считаю, что это рекордные суммы и объемы, которые позволят возвести, в том числе, такие крупные и востребованные здания как палатный корпус онкоцентра, новую поликлинику в «Покровке».

Тема удовлетворенности пациентов качеством медицинских услуг звучит сейчас на самом высоком уровне. Обсуждая доклад профильного министра здравоохранения Бориса Немика на комитете, мы обозначили оценку удовлетворенности пациентов как один из основных показателей качества работы министерства. И здесь нет второстепенных вещей, оценивать нужно комплексно: иногда даже при наличии технических возможностей, кадровой обеспеченности, свежего ремонта здания, какие–то детали, например, стилистика общения персонала с пациентами портит все. Мы готовы включаться в отдельные истории конкретных людей. Иногда проблема одного человека точнее всего дает понять, как система действует в целом.

Алексей Кулеш, председатель комитета по строительству, коммунальному хозяйству и вопросам ГО и ЧС. Фото: Андрей БУРМИСТРОВ

Алексей Кулеш, председатель комитета по строительству, коммунальному хозяйству и вопросам ГО и ЧС:

- Если говорить о плановых задачах – это конечно строительство жилья для детей и ввод и строительство жилья для работников бюджетной сферы в муниципалитетах – мы заложили 11 домов. У нас накопился серьезный долг перед сиротами. Отрадно, что сегодня мы понимаем, как строить, и у нас есть на это деньги. Еще одна чрезвычайная тема - майские пожары. Мы в кратчайшие сроки приняли закон с беспецедентными бюджетными тратами. И, как мне кажется, сделали это достойно. На сегодняшний день почти все люди, которые пострадаи от пожаров, либо получили выплаты, либо въедут во вновь построенные дома до конца летнего сезона.

Еще одно большое направление – контроль за деятельностью Фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Сказать, что депутаты и правительство удовлетворены работой фонда, было бы не совсем верно. Однако есть конкретные предложения по улучшению работы, которые мы отрабатываем совместно с фондом. Есть несколько острых проблем, которыую мы продожлаем вести. Это пожарная безопасность в территориях. Есть необходимость наращивать и силы, и технику и инфраструктуру. К сожалению, гибель людей на воде в этом году выходит за все возможные пределы. Здесь мы будем активно включать органы местного самоуправления в обеспечение безопасности детей и взрослых.

Вера Оськина, председатель комитета по образованию и культуре. Фото: Андрей БУРМИСТРОВ

Вера Оськина, председатель комитета по образованию и культуре:

- Я бы акцентировала внимание на нескольких важных темах. По линии образования мы занимались вопросамы установления новых норм питания, а также обеспечения одеждой и инвентарем воспитанников краевых учреждений, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, оставшихся без попечения родителей. Требования к качеству питания повыслись на федеральном уровне – нашей задачей было привести наши нормы в соответствие с общероссийскими. Существенно увеличились суммы, предусмотренные на оздоровительный отдых детей – это позволит оправить на отдых на Азовское и Черное море более пятисот ребятишек из Арктической зоны края.

Что касается сферы культуры – мы восстановили историческую справедливость и уделили дополнительное внимание обладателям статуса заслуженный артист СССР и заслуженный артист РСФСР. Кроме этого, мы с коллегами активно занимались детскими школами искусств – это и ремонт существующих и строительство новых зданий, поскольку запрос на эти форматы серьезный. И, конечно, самое пристальное внимание мы продолжаем уделять ходу подготовки Минусинска к 200-летию.

Александр Новиков, председатель комитета по спорту, молодежной политике, туризму и развитию общественной среды. Фото: Андрей БУРМИСТРОВ

Александр Новиков, председатель комитета по спорту, молодежной политике, туризму и развитию общественной среды:

- Отмечу, что такой состав вопросов составляет отдельный комитет впервые, поэтому достаточно много времени с осени было уделено объединению всех компетентных ведомств и организаций для консолидирования усилий и выработки программы действий на ближайший период. В целом было проведено более 15 заседаний и рабочих совещаний, посвященных как стратегическим вопросам, например, развитию детского спорта и поддержке молодых специалистов, так и текущим спорным моментам. В фокусе внимания комитета находятся вопросы поддержки молодых специалистов.

Сегодня как никогда актуально развитие туризма в крае. Еще четыре года назад этому направлению уделялось крайне мало внимания, а сегодня оно составляет одну из приоритетных задач. Приглашаю смотреть на это комплексно — развитие туризма влечет за собой и появление новых рабочих мест в территориях, и благоустройство, и выравнивание доступности культуры, дает новые возможности для реализации частных инициатив. Кроме того, мы приступили к работе над законопроектом о государственных наградах в сфере патриотического воспитания, а также ищем возможность компенсировать волонтерам, кто ежедневно вкладывает свои силы на благо сограждан, проезд в общественном транспорте.

Владислав Зырянов, председатель комитета по делам села и агропромышленной политике. Фото: Андрей БУРМИСТРОВ

Владислав Зырянов, председатель комитета по делам села и агропромышленной политике:

- Буквально на днях мы изменили закон о господдержке. Теперь доля малых форм хозяйсвования на селе составляют большую долю. Нам такоей подход видится правильным. Еще одна животрепещащая тема – убой скота на частных подворьях. Не без труда, но приняты принципиальные решения, которые существенно ослабляют требования в этой части. Что важно – для людей ничего не изменится, на личных подворьях можно будет забивать скотину и продавать – а, как мы понимаем, для многих это существенная статья доходов семейного бюджета.

Ипподром, который на слуху последние несколько месяцев, должен обрести нормальный вид и стать новым центром притияжения взрослых и детей. Мы с коллегами убеждены, что ипподром должен стать краевым. Еще одна тема – качество овощей и фруктов, которые к нам завозят из-за рубежа. Тема номер один – мониторинг нашего АПК с учетом текущей мировой ситуации и полным пересмотром и переосмыслением логистических и производственных цепочек.

Виталий Дроздов, председатель комитета по природным ресурсам и экологии. Фото: Андрей БУРМИСТРОВ

Виталий Дроздов, председатель комитета по природным ресурсам и экологии:

- В прошедшем парламентском сезоне мы актуализировали повестку в части экологии, в частности заслушали подробный доклад об экологической ситуации в крае. По итогу мы подготовили базовые предложения по улучшению состояния. Это и вопросы по теме обращения с твердыми коммунальными отходами. Помимо коммунальных, достаточно остро стоит проблема обращения с отходами промышленности. Здесь мы убеждены, что нужно активнее заниматься переработкой и вторичным использованием.

Мониторинг ситуации с лесом тоже был в поле зрения, в том числе и, так называемые «белые пятна» - территории, статус которых не разграничен. И, конечно, безнадзорные животные. У нас по-прежнему серьезный дефицит с приютами. И сами подходы к содержанию животных домашних нужно менять. Мы обобщили все имеющиеся предложения для того, чтобы обращение с животными становилось более цивилизованным.