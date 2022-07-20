Алексей Додатко: Разные профессиональные и политические взгляды – залог качественных решений

Алексей Додатко, председатель Законодательного Собрания края . Фото: Василина САЕНКО

Под занавес уходящего парламентского года – первого для нынешнего созыва, уже четвертого в истории объединенного края – мы пообщались с председателем Законодательного Собрания края Алексеем Игоревичем Додатко.

Каким был первый год работы, что позволило краю сохранить вектор на развитие при не самых позитивных исходных вводных, об опыте, который подарила пандемия, о помощи бизнесу и людям и о грядущем юбилее краевой столицы – в нашем интервью.

- Есть такой анекдот, что мы не устаем жить в историческом моменте. Тем не менее нынешний парламентский сезон стартовал в условиях продолжения пандемии, а завершается в уникальных геополитических реалиях. Как край проживает этот год и что позволяет сохранить стабильность и даже приумножить результаты?

- Первый парламентский год работы нового созыва вышел достаточно динамичным. Мы подводили итоги первого года ковида, говорили о том, что краевая экономика начала свое восстановление, мы вышли на неплохие финансово-экономические показатели, строили бюджетные планы до 2024 года.

Результаты, которых достиг край, действительно были весьма внушительные в части параметров бюджета. Мы вошли в четверку регионов-лидеров, перевалив за символичную отметку в триста миллиардов по доходам – по расходам 367 млрд.

Начался рост числа предприятий малого и среднего бизнеса, мы вышли в части торговли и услуг на допандемийный уровень. Это вселяло определенный оптимизм. И сейчас, с учетом недружественных действий извне, мы вынуждены реагировать на новые вызовы, более серьезные, чем ковид.

Думаю, залогом эффективной работы, с одной стороны, явился опыт пандемии, а с другой – дейстительно накопленный резерв, в том числе и финансовый. Это позволило сегодня по показателям поддержки экономики и социальной сферы и ряду других направлений оставаться в лидерах.

- Пандемия научила нас взаимопомощи. Продолжают работу волонтёры. Очередной пример единения — помощь погорельцам. Уровень ответственности друг за друга действительно вырос?

- На самом деле и опыт пандемии, и сейчас помощь беженцам из Донбасса, и то, как люди откликнулись на майскую ситуацию с пожарами, в очередной раз показывает, что наши земляки не зачерствели, и это здорово. Когда мы видим, как сегодня предприятия шьют школьную одежду для переселенцев, помогают собирать стройматериалы для восстановления инфраструктуры в ДНР и ЛНР, и всесторонняя помощь землякам в сгоревших территориях – примеры самых разных масштабов помогли вынести главный урок: люди в нашем крае всегда остаются людьми.

- Парламенту пришлось неоднократно принимать оперативные и беспрецедентные решения за этот год. Погорельцы. Поддержка бизнеса. Насколько это было сложно и какие сферы потребовали наиболее пристального внимания?

- За этот год мы перешли от реакции на пандемию к реакции на глобальные вызовы. К примеру, краевые меры поддержки бизнеса оценены на федеральном уровне как одни из наиболее успешных в стране. Главное, что удалось сделать совместно с правительством, – отреагировать не только оперативно, но и системно.

Более 28 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса были в кратчайшие сроки охвачены самими разными инструментами – от налоговых льгот до отсрочки платежей за аренду. В крае создан фонд развития промышленности. Отельная тема – поддержка импортозамещения, или, как сегодня говорят, «технологического суверенитета», при помощи специальных инвестиционных контрактов – для предприятий, реализующих инновационные производства. Это тоже своевременный и очень важный шаг.

В этой же парадигме принимался и краевой закон о поддержке людей, пострадавших от пожаров, чтобы максимально быстро и внимательно подойти к решению проблем людей.

- Тема зарплат и различных видов помощи разным категориям земляков — одна из наиболее важных. Что край сегодня предпринимает и какие деньги на это уходят?

- Один из ключевых векторов, который мы, безусловно, отстаиваем в своей работе, – социальное благополучие наших земляков. И это не только зарплаты. С 1 июля проиндексированы параметры заработной платы на 8,6 %, уже в августе люди увидят результаты это работы – а это около 250 тысяч человек. Существенно увеличились траты на строительство и решение вопроса с жильем для детей-сирот.

Рассчитываю, что к осенней сессии мы выйдем на второе чтение закона о земельном сертификате для многодетных семей. Не секрет, что, получая землю, нередко людям приходится годами ждать достойную инфраструктуру. Мы сочли правильным дать людям альтернативу и новые возможности улучшить ситуацию с жильем. В крае традиционно дейтсвует широкая и эффективная система социальных гарантий. Наша задача – обеспечить качественное и полное доведение средств до всех получателей.

- Край на пути к юбилею Минусинска. Насколько это важная тема в работе парламента и какой функционал в этой части есть у депутатов?

- Южная столица края готовится к 200-летию, время еще есть для того, чтобы преобразить город. У нас есть опыт Енисейска, когда город практически был воссоздан. Надеюсь, что и в Минусинске нам удастся этот опыт повторить. Минусинск - это брэнд, со своими сложившимися традициями, город имеет свое лицо. Наша задача – не просто косметически подойти к этой дате, а определить будущее города, философию, наполнение и пути его развития. Сохранением объектов культурного наследия занимается комитет по образованию и культуре.

- Стратегические для края темы медленно, но продвигаются. Метро, туризм, новые объекты городской инфраструктуры. И более локальные - лестница в Торгашине, смотровая площадка, развитие «Столбов». Насколько хороший темп мы набрали по этим направлениям?

- Есть знаковые проекты, которые мы к 400-летию будем продвигать, – это в первую очередь метро. Как вы знаете, буквально в последнее время определены источники финансирования наконец-то. Новые возможности, которые предлагают кредиты из так называемого инфраструктурного меню, открыли перед краем принципиально новые возможности. Задача депутатов – помочь во взаимодействии всех участников этого процесса. И это не всё.

Большая работа предстоит по созданию долгожданной социальной инфраструктуры. Сегодня мы испытываем дефицит по школам. И в связи с объемами нового строительства, и в связи с тем, что старые школы выходят из строя. Надеюсь, что в ближайшее время решится вопрос и о строительстве многопрофильной детской больницы. Планов много, и работы всем хватит. Мне, как и всем землякам, хочется увидеть к 400-летию краевой столицы действительно новый, современный, модный Красноярск.

- Алексей Игоревич, первый сезон в роли спикера - что поменялось в вашей работе? Что было самым сложным?

- Отвечая на вопрос о том, что я считаю самым важным, – мой подход не поменялся с того момента, когда коллеги доверили мне этот пост. Обеспечить качественную работу парламента и выстроить конструктивный стиль работы. Наш парламент нового созыва существенно обновился, стал более многопартийным.

По-прежнему убежден, что этот фактор нужно использовать как преимущество, выстроить такую систему, где наличие разных профессиональных и политических взглядов, разного жизненного опыта является залогом более качественных решений, а не поводом для раздора. Я считал это главной задачей и главным вызовом. Пока нам вместе удается этого добиваться, парламент в не самых простых обстоятельствах показал себя как конструктивный работоспособный орган. Надеюсь, нам это будет удаваться и впредь.

- Задачи парламента при летней работе в округах и на начало следующего сезона?

- Что касается законотворчества – мы сейчас в активной фазе бюджетного проектирования. Осенью проект бюджета будет традиционно внесен правительством. Сегодня депутаты работают с органами исполнительно власти, с главами, предприятиями, отраслевиками, чтобы максимально учесть все пожелания и интересы своих избирателей. Лето - это время. когда можно сосредоточиться на работе «на земле», провести приемы граждан, проехать по всем территориям. Кроме этого продолжается работа и по другим проектам законов, которые выйдут на осеннюю сессию. Работа идет по плану.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Кратко о минувшем парламентском сезоне:

Почти 500 – принято законопроектов и постановлений

Более 1000 – рассмотрено вопросов

КОНКРЕТНО

Приоритеты в работе краевого парламента по итогам сезона

- СОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ЖИТЕЛЕЙ: повышение зарплат работникам бюджетной сферы и отдельным категориям, новые выплаты семьям с детьми.

- ЭКОНОМИКА: налоговые льготы для 20 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, отсрочки по арендным платежам, создание фонда промышленности, новые льготы для предприятий в сфере импортозамещения.

- ЭКСТРЕННЫЕ МЕРЫ: уникальный закон о помощи людям, пострадавшим от пожаров.