День рождения в День металлурга: «Полюс» поздравил Северо-Енисейский район с юбилеем

«Полюс» поздравил Северо-Енисейский район с юбилеем. Фото: «Полюс»

В минувшую субботу 16 июля жители и гости поселка Северо-Енисейский вышли на улицы и главную площадь. Поводом стал двойной праздник. Во-первых, Северо-Енисейский район отметил 90-летний юбилей. Во-вторых – День металлурга - праздник, который с особым размахом отмечают в золотодобывающем районе.

Стартовал юбилейный день торжественным парадом предприятий района, в котором заглавной колонной прошли сотрудники золотодобывающей компании «Полюс» (когда-то такие шествия проводились и в Красноярске на день города – так что красноярцы могут позавидовать сейчас североенисейцам). Управляющий директор «Полюс Красноярска» Павел Ворсин поздравил юбиляров:

- Северо-Енисейский район – это район-труженик. Хотелось бы выразить уважение людям, которые здесь живут и работают в сложных природно-климатических условиях. Такие точки на карте нашей большой великой страны – локомотивы развития. С районом, где мы работаем, «Полюс» связан давними партнерскими узами. Руководство района выстроило с недропользователями конструктивные отношения. Такому взаимодействию, считаю, можно поучиться не только территориям Красноярского края, но и многим федеральным структурам и регионам.

По улицам поселка прошло праздничное шествие. Фото: «Полюс»

Праздник для каждого

На празднике можно было провести целый день, переходя с одной локации на другую. Интересно было и взрослым, и детям. На центральной площади «Полюс» развернул познавательно-развлекательную площадку. Особый интерес вызвал проект, реализованный совместно с Музеем геологии Центральной Сибири GEOS. На совместной выставке были представлены минералы-спутники золота: кварцы и сульфиды. Гостям рассказали, как происходит образование золота в земной коре, какие породы указывают на то, что рядом может находиться драгоценный металл и как начиналась золотодобыча в Сибири, в том числе в Северо-Енисейском районе.

Музей геологии Центральной Сибири GEOS привез свои экспонаты. Фото: «Полюс»

Гостям праздника разных возрастов было интересно посмотреть на золотоносные шлихи и руду в микроскопы. А еще на площадке «Полюса» проводили химические опыты – показывали, как золото высвобождается из сульфидной «рубашки» с помощью уникальных бактерий, обнаруженных на Олимпиадинском месторождении и названных в его честь - Сульфабацилус Олимпиадикус. Бактерии в «Полюсе» — основа технологии биоокисления упорных сульфидных руд. В шутку их еще называют лучшими сотрудницами «Полюса».

Попробовать себя в роли настоящих геологов гостям праздника помогло «Минеральное лото»: с помощью подсказок североенисейцы определяли распространенные минералы в игровой форме и запоминали их основные свойства.

На центральной площади развернулась локация, где было интересно и детям, и взрослым. Фото: «Полюс»

Сотрудничество с районом

В Северо-Енисейском районе расположены крупнейшие активы компании «Полюс». В 2021 году здесь произведено свыше 48 тонн золота. Добывая золото на территории района, «Полюс» не только выстраивает деловые отношения с местными властями и пополняет бюджет налогами, но и, как социально-ориентированная компания, оказывает различную помощь. В разное время «Полюс» построил автодорогу от переправы через Енисей до райцентра и североенисейскую школу №1. Реконструировал стадион и установил светосигнальное оборудование в аэропорту. Компания также заботится о ветеранах и выпускниках школ района, каждый год оказывает им помощь. В честь юбилея в этом году районные учреждения получили в подарок от «Полюса» 1,8 миллионов рублей на приобретение оргтехники.

Подарок от «Полюса» в честь юбилея. Фото: «Полюс»