Стена рухнула возле прохожих: в Норильске небезопасно сносят аварийную многоэтажку

Фото: t.me/zhitvnorilske

В Норильске во время сноса аварийной пятиэтажки стена дома упала возле прохожих и припаркованных рядом машин, сломав ограждение. Видео с небезопасным демонтажем строения опубликовали жители города в соцсетях.

Аварийным дом признали еще в 2020 году, экстренно расселили людей весной 2021 – все потому, что дом с наступлением тепла мог рухнуть, согласно заключению экспертов.

На снимках видно, что аварийное жилье на Московской,14 огорожено деревянным забором, но во время работы экскаватора что-то идет не так, и стена, падая, разбивает забор и камни улетают далеко за пределы ограждения. Неподалеку стоят припаркованные машины и ходят люди - жильцы соседних домов и работники рядом расположенных организаций. Клубы пыли взметаются в воздух – выглядит все это эффектно, но абсолютно небезопасно.

Фото: t.me/zhitvnorilske

Возникают вопросы - почему подрядчик не побеспокоился о том, чтобы во время сноса возле дома не было людей и автомобилей? Пока неизвестно, были ли заранее предупреждены жильцы и организации о том, что аварийное жилье рядом с ними будут демонтировать. Почему дом буквально рушится из-за действий экскаваторщика и обломки улетают далеко за пределы огороженной территории, но его это не беспокоит и он продолжает работать?

Пока на эти вопросы ответов нет.

«Комсомольская правда» направила запрос в администрацию Норильска, но ответа пока не получила.

UPD: Процесс сноса дома прокомментировал начальник производственного отдела управления жилищно-коммунального хозяйства Сергей Гарбарук:

- Аварийный дом стоял в плане по сносу на 2022 год. Подрядчик долгое время не мог приступить к работам, так как было много затрудняющих факторов - коммуникации и многое другое. Все вопросы решились и приступили к сносу. Накануне рухнула не стена - произошло обрушение угла дома. Это было запланировано, но стечение обстоятельств и кирпич упал на плиту, лежащую на земле и отскочил. Были опасения, что могли пострадать припаркованные рядом автомобили, но к счастью, ущерба нанесено не было. Собственники к нам не обращались, машины убрали, и сейчас мы все это место оградили временной лентой. Мы не ожидали такого разлета осколков, это просто стечение обстоятельств. Часть дома, которая прилегает близко к окнам соседнего жилого дома, по расчетам, не должна нести угрозы. Но если такое подозрение возникнет, то будем разбирать опасные участки ручным методом.

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