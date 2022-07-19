«Как-то так получилось»: в Красноярском крае пьяный водитель на «Приоре» снёс двух детей на обочине

Момент ДТП Скриншот: ГИБДД

В селе Дзержинское сотрудники полиции задержали пьяного водителя на «Ладе Приоре», который сбил двух мальчишек 8 и 14 лет. 34-летний мужчина после ДТП трусливо скрылся с места, чтобы избежать наказания. Как рассказали в ГИБДД, оба ребенка были доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести.

Все произошло на улице Краснопартизанская. Мальчишки шли по обочине навстречу движению, когда автомобилист на «Ладе Приоре» на высокой скорости наехал на парней. Оба ребенка отлетели, а водитель даже не сбавил скорость.

- Как-то так получилось. Я не увидел детей. Был трезвым, выпил всего 0,5 пива – две штуки, - рассказывает автомобилист на допросе.

На вопрос почему сбежал и не остановился – отвечает, что испугался ответственности, поэтому уехал и спрятался. Думал, что не найдут. Только не тут-то было. Нашли мужчину довольно быстро, сейчас проходят разбирательства.

По факту ДТП на водителя составлен ряд административных материалов. Оказалось, что пьяное вождение для жителя Красноярского края не в новинку – в июне его уже задерживали за управление автомобилем в состоянии опьянения, правда наказание особо не помогло.

В настоящее время все материалы направлены в суд для принятия решения.

В прокуратуре сообщили, что проводится ведомственная проверка по соблюдению прав двоих ребятишек. При наличии оснований в их интересах будут направлены иски о компенсации причинённого им морального вреда.