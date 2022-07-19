Жителя Красноярского края приговорили к 16 годам колонии за поджог вагончика с тремя спящими людьми

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В Красноярском крае вынесен приговор 45-летнему жителю Минусинска за поджог вагончика со спящими людьми. Как рассказали в пресс-службе СК, лесоруб получил 16 лет колонии особого режима по статье «убийство, совершенное с особой жестокостью, покушение на убийство двух и более лиц с особой жестокостью».

Все произошло 11 февраля 2019 года в Ермаковском районе. Четверо мужчин, работающих в лесозаготовительной организации, решили выпить после рабочего дня. Они заперлись в своем жилом вагончике и устроили застолье. В какой-то момент разгорелся скандал по бытовому поводу - слово за слово и вот уже лесорубы начали драку. Потасовка быстро закончилась, настроение пить пропало и все легли спать.

Трое мужчин крепко уснули, а четвертый решил, что не простит товарищам обиды и решил их поджечь. Он разлил в вагончике бензин, поджег его и сбежал.

От дыма проснулись двое лесорубов, увидели огонь и выскочили из вагончика. Еще один выбраться не успел – он погиб на месте.

В прокуратуре пояснили, что в 2021 году поджигателя уже судили – тогда присяжные оправдали лесоруба, посчитав, что он не виновен.

- учитывая неопровержимые доказательства, свидетельствующие о его причастности к совершению преступления, государственным обвинителем приговор обжалован в вышестоящем суде. Апелляционная инстанция, согласившись с доводами прокурора о многочисленных нарушениях закона, допущенных стороной защиты и повлиявших на объективность коллегии присяжных заседателей, отменила оправдательный приговор и направила дело на повторное рассмотрение, - пояснили в ведомстве.

18 июля был вынесен новый приговор – уже обвинительный. Присяжные заседатели посчитали мужчину виновным и не заслуживающим снисхождения. Лесоруба приговорили к 16 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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