В Красноярском крае семейство хрюкающих агрессивных барсуков прогнало туристов со своей территории

Фото: стоп-кадр видео Любови Катеренюк

В Красноярском крае туристы встретили семейство барсуков – хотели рассмотреть с детьми их поближе, но внезапно милые полосатики стали агрессировать и громко хрюкать. В итоге животные прогнали туристов.

Видео с животными опубликовала на своей странице Любовь Катеренюк. Она с семьей заметила семейство барсуков по пути к паромной переправе Улазы-Новоселово.

Женщина пишет, что регулярно ездит к родственникам в деревню, где она выросла, но за столько лет впервые увидела полосатых хищников так близко:

- Один из них перебегал дорогу как какой-то простой суслик. Мы остановились, я увидела еще двух барсуков, выскочила их сфотографировать, а они, вместо того чтоб убегать от человека, начали на меня нападать! Я не ожидала вообще. Еще и хрюкать стали как кабаны! - пишет в соцсетях Любовь Катеренюк.

Красноярка пишет, что после того, как увидела агрессию в свою сторону, не рискнула подпускать ближе детей, чтобы они посмотрели на барсуков вживую, мало ли что.