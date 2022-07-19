Креативные индустрии в Красноярском крае: будущее экономики или экономика будущего?

Губернатор Красноярского края Александр Усс и заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко в павильоне нашего региона.

Есть целевой показатель из концепции развития креативных индустрий, утвержденный правительством РФ: к 2030 году доля представителей творческих профессий в производственном секторе экономики должна вырасти с нынешних 4,6 до 15 процентов.

Для чего краю нужны креативные индустрии? Как у нас будет развиваться креативная экономика? Какую историю «рассказал» Красноярский край и чем удивил на июльской «Российской креативной неделе» в Москве? Кто и как будет помогать креативным предпринимателям? Какие образовательные проекты стартуют этой осенью и кто может стать участником?

Разобраться в теме в эфире Радио «Комсомольская правда» на 107,1FM мы попросили директора Сибирского института развития креативных индустрий Александра Черникова.

Директор Сибирского института развития креативных индустрий Александр Черников.

«Комсомолка» рассказывает о креативной экономике и на радио, и в газете. Но если для вас эта тема новая, уточним пару моментов. Под креативными индустриями подразумевается сектор экономики, в котором производятся товары и услуги как результат интеллектуальной и творческой деятельности.

Всего креативных индустрий – 14: музейная деятельность, театр, музыка, кино, анимация, живопись, деятельность галерей, народно-художественные промыслы и ремесла, современные медиа и производство цифрового контента, обработка данных и разработка программного обеспечения, виртуальная реальность, блогерство, СМИ и реклама.

Большинство из этих направлений в Красноярском крае уже развивается или такая задача стоит. У нас хороший потенциал: есть люди, есть идеи, есть поддержка главы региона.

– Красноярский край не новичок в креативной экономике. Приведу конкретные цифры: 19 000 человек и 11 500 организаций заняты в креативных отраслях. Выручка по итогам 2021 года на уровне 64 миллиардов,– уточняет Александр Черников. – Это серьезный вклад и практически самая большая цифра среди регионов Сибири.

Кстати, Сибирский институт развития креативных индустрий, который возглавляет Александр, появился в крае весной этого года, и его открытие стало одним из решений первого окружного форума «Российская креативная неделя – Сибирь». Форум прошел в Красноярске осенью 2021 года и объединил 250 представителей креативного бизнеса и институтов развития из 18 регионов. На нем были приняты важные решения, касающиеся креативной экономике региона, –кадровые, организационные, инфраструктурные. Подписаны соглашения о сотрудничестве с ключевыми институтами развития и организациями, с Роскультцентром.

Зачем Сибири креатив

Шлифовка идей и выбранного пути состоялась на июльской «Российской креативной неделе» в Москве. Павильон Красноярского края стал одним из самых популярных на мероприятии, удивил даже федеральных экспертов.

- Стильно, современно, концептуально, - отмечали спикеры и гости.

Представила регион большая креативная команда Красноярского края: 70 человек, в числе которых рестораторы, дизайнеры, художники, режиссеры, маркетологи, фотографы. Центральная тема деловой программы –развитие креативной экономики в промышленных регионах. Интересный опыт и попытка ответить на вопрос, который напрямую или в кулуарах задавали многие: «Зачем Сибири креатив, когда есть нефть и газ?».

Из 62 субъектов России, принявших участие в форуме «Российская креативная неделя», только Красноярский край представил отдельный павильон со своей региональной программой.

Губернатор края Александр Усс, принявший участие и в работе павильона, и в дискуссиях, ответил так:

– Гордиться нужно не тем, что даровано нам природой, а тем, что сделано. Когда мы позиционируем край как большой регион, богатый ресурсами, – это замечательно, но всегда нужно думать, где в этом место и роль человека. Необходимо развивать креативные профессии, так как они определяют будущее.

Губернатор отметил, что потенциал креативных индустрий необходимо использовать и на крупных производственных предприятиях:

– Убежден, креатив – это не только искусство, мода, дизайн, но и, в том числе, творчество промышленное, научно-техническое.

По словам Александра Усса, креативные индустрии в крае уже выглядят достойно и будут развиваться еще активнее: «Вызовы жизни, ее потребности – есть стимул для творчества». Тем более есть и вполне конкретные задачи. Красноярск готовится к 400-летию: создаются новые знаковые места, улучшается инфраструктура, будет грандиозная социокультурная история – можно реализовать массу идей.

Идеи для развития

Наряду с гастрономией, одной из важных тем в павильоне края стала модная индустрия. Что важно, есть и первые итоги. Удалось договориться о сотрудничестве с Fashion Hub Russia– группой компаний, объединяющей участников экосистемы российской fashion индустрии, ритейла, легкой промышленности, креативных индустрий, народно-художественных промыслов.

–Теперь совместно с их командой мы готовимся к проведению аудита наших красноярских брендов: анализ спроса и предложения, идеи, как сделать их конкурентоспособными, что хорошо, чего не хватает, – уточняет Александр Черников.

Наряду с гастрономией, одной из важных тем в павильоне края стала модная индустрия.

Как один из драйверов обсуждается Центр кастомизации устойчивой моды и дизайна. Это новая модель поддержки фэшн-индустрии. Кастомизация от английскогоto customize – «настроить под себя», «адаптировать». Центр должен стать площадкой, куда будут обращаться региональные дизайнеры за комплексной поддержкой: от аудита до предоставления оборудования. Красноярский край может стать в этой теме первопроходцем, создав первый в России Центр кастомизации.

Для чего, для кого

Креативные индустрии – это то, что делает нашу жизнь ярче, красивее, проще, удобнее. В чем задача Сибирского института развития креативных индустрий?

– Наш институт – это сервисная организация, должна работать по принципу одного окна, – рассказывает Александр. – Во-первых, мы создаем единую повестку развития креативных индустрий в регионе. Во-вторых, обеспечиваем межведомственное взаимодействие, ведь творческие индустрии находятся на стыке экономики, IT и цифровизации. Чтобы было системное развитие, нужна «голова». Мы будем выполнять эту функцию, объединяя власть, бизнес, образование, культуру, жителей и креативное сообщество региона.

Студенты Института гастрономии СФУ

Должно ли государство влиять на развитие креативных индустрий? Если помогать, то как? Нужны ли недорогие кредиты, аренда с низкой ставкой, льготное налогообложение, гранты, субсидии? Конечно. Профильные министерства и организации готовы и будут это делать, уже делают.

– Одна из наших задач – объединить усилия, ускорить процесс. Помочь именно в том, в чем нуждается креативный предприниматель, – говорит Александр Черников. – И здесь у каждого будет своя история с точки зрения динамики развития: одним нужно помочь доработать продукт, а другим – монетизировать его. Наша миссия – продвигать продукт, помогать создавать коммерчески успешные творческие проекты и выводить их на рынок. Пример для понимания. В нашем крае сотни замечательных художников, мастеров народных промыслов, но мало кто умеет работать в рынке, коммерчески успешных – единицы.

Студенты Института гастрономии СФУ и красноярские шеф-повары провели мастер-классы по приготовлению закусок из сибирского локального продукта.

Идея в «Квадрате»

Уже в этом году красноярский креативный кластер «Квадрат», который находится на улице Красной Армии и создавался креативными предпринимателями для креативных предпринимателей, будет заселен резидентами. Сибирский институт развития креативных индустрий перезапустит «Квадрат» с новой повесткой и в новом формате. Сейчас идет работа над его пространствами: там появятся шоурум, мастерские, офисы, переговорные, коворкинги и событийные площадки.

Что касается перспектив, напомним, в Красноярске построят международный центр креативных индустрий «Поздеев Центр». Это будет гигантское современное пространство – многофункциональные выставочные залы, интерактивные локации с мультимедийными технологиями, фондохранилище, творческие и учебные пространства, арт-резиденции, художественные мастерские, шоурумы – ничего подобного сегодня нет в Красноярске. Ядром станет постоянная экспозиция работ художника Андрея Поздеева. Занимается «Поздеев Центром» краевое министерство культуры под личным контролем губернатора. Для Александра Усса создание центра – один из приоритетных шагов поддержки креативных индустрий в регионе.

Организаторы павильона Красноярского края предложили гостям форума четырехдневную деловую программу с лекциями, мастер-классами, открытыми диалогами.

Креативные кадры для креативной экономики

Чтобы креативная экономика в крае развивалась, нужны кадры. Причем по профессиям, которых по большому счету сегодня нет. Поэтому образованию – особое внимание. Уже готовы к запуску два проекта.

Колледж креативных индустрий откроется уже в сентябре в красноярском колледже сферы услуг и предпринимательства. Здесь будут обучать по семи новым образовательным программам – медиадизайну, анимации, подготовке фото и видеоконтента, звукорежиссуре, саунд-дизайну, рекламе и диджитал-маркетингу.

Школа креативных индустрий создана на базе Красноярского училища имени Василия Сурикова. Речь о дополнительном образовании молодежи от 14 до 35 лет в четырех направлениях – фото- и видеопроизводство, анимация и 3D- графика, дизайн, интерактивные технологии VR/AR/MR. Набор начнется 1 августа. Предполагается, что уровень обучения будет серьезный, преподаватели – из крупных компаний края и страны. Например, партнёрами студии анимации и 3D-графики стала киностудия «Союзмультфильм».

В этих школах – российских пилотах,– будут готовить часть будущих кадров для креативной индустрии, а Сибирский институт развития креативных индустрий поможет интегрировать выпускников в креативное сообщество. Задача-максимум в том, чтобы творческая молодежь осталась в регионе и реализовала свои амбиции здесь.

Стенд Красноярского края на «Российской креативной неделе»: инсталляция «Сила интеллекта», которая так впечатлила гостей и организаторов форума, иллюстрирует вклад умственного труда в экономику.

В выигрыше будут все. Люди занимаются любимым делом, экономика растет, бюджет растет. Города со временем меняются. Другая «начинка»– сотни выставок, фестивалей, спектаклей, концертов. Другая «внешность» – современные здания, ландшафтные парки, урбанистические и IT-идеи, гастрономические институции, дизайнерские вещи.

– Как следствие, край становится привлекательным для жизни. Проекты креативных предпринимателей меняют суть, создают иную культуру потребления. И что ценно, формируют имидж региона, как места в России, где можно творить и интересно жить, – резюмирует Александр Черников.

В октябре состоится еще одна «примерка» воплощенных и новых идей. В Красноярске пройдет вторая креативная неделя Сибири. Организаторы хотят сделать форум максимально полезным для сибирских предпринимателей Готовить его будут совместно с федеральными коллегами и экспертами.

Цифра

- 63 607 013 000 рублей – выручка организаций креативных индустрий Красноярского края в 2021 году.

А в это время

Успешные креаторы страны приехали на «Бирюсу»

Креативная повестка в нашем регионе обсуждается на самых интересных и прогрессивных площадках. Вот и на площадке Всероссийского молодежного форума ТИМ «Бирюса» стартует проект «Креативные индустрии в городАх».

В знакомом для молодежи пространстве идеологи проекта цех креативных индустрий «Город А» при поддержке Сибирского института развития креативных индустрий представят работу с креативными предпринимателями, поговорят о бизнесе и вдохновят участников опытом экспертов. Там встретятся художники, дизайнеры, режиссеры, сценаристы, актеры, продюсеры, скульпторы, IT-специалисты, фотографы и другие представители креативных индустрий со всей России. Спикеры – известные кинорежиссеры, сценаристы, основатели популярных онлайн-проектов, предприниматели, искусствоведы и коллекционеры. И все на реальных кейсах успешных креаторов страны.

Фото: представлено Сибирским институтом развития креативных индустрий.