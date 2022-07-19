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Общество19 июля 2022 10:26

Креативные индустрии в Красноярском крае: будущее экономики или экономика будущего?

О креативной экономике в России эксперты заговорили всерьез несколько лет назад
Майя ЕРШОВА
Майя ЕРШОВА
Губернатор Красноярского края Александр Усс и заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко в павильоне нашего региона.

Губернатор Красноярского края Александр Усс и заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко в павильоне нашего региона.

Есть целевой показатель из концепции развития креативных индустрий, утвержденный правительством РФ: к 2030 году доля представителей творческих профессий в производственном секторе экономики должна вырасти с нынешних 4,6 до 15 процентов.

Для чего краю нужны креативные индустрии? Как у нас будет развиваться креативная экономика? Какую историю «рассказал» Красноярский край и чем удивил на июльской «Российской креативной неделе» в Москве? Кто и как будет помогать креативным предпринимателям? Какие образовательные проекты стартуют этой осенью и кто может стать участником?

Разобраться в теме в эфире Радио «Комсомольская правда» на 107,1FM мы попросили директора Сибирского института развития креативных индустрий Александра Черникова.

Директор Сибирского института развития креативных индустрий Александр Черников.

Директор Сибирского института развития креативных индустрий Александр Черников.

«Комсомолка» рассказывает о креативной экономике и на радио, и в газете. Но если для вас эта тема новая, уточним пару моментов. Под креативными индустриями подразумевается сектор экономики, в котором производятся товары и услуги как результат интеллектуальной и творческой деятельности.

Всего креативных индустрий – 14: музейная деятельность, театр, музыка, кино, анимация, живопись, деятельность галерей, народно-художественные промыслы и ремесла, современные медиа и производство цифрового контента, обработка данных и разработка программного обеспечения, виртуальная реальность, блогерство, СМИ и реклама.

Большинство из этих направлений в Красноярском крае уже развивается или такая задача стоит. У нас хороший потенциал: есть люди, есть идеи, есть поддержка главы региона.

– Красноярский край не новичок в креативной экономике. Приведу конкретные цифры: 19 000 человек и 11 500 организаций заняты в креативных отраслях. Выручка по итогам 2021 года на уровне 64 миллиардов,– уточняет Александр Черников. – Это серьезный вклад и практически самая большая цифра среди регионов Сибири.

Кстати, Сибирский институт развития креативных индустрий, который возглавляет Александр, появился в крае весной этого года, и его открытие стало одним из решений первого окружного форума «Российская креативная неделя – Сибирь». Форум прошел в Красноярске осенью 2021 года и объединил 250 представителей креативного бизнеса и институтов развития из 18 регионов. На нем были приняты важные решения, касающиеся креативной экономике региона, –кадровые, организационные, инфраструктурные. Подписаны соглашения о сотрудничестве с ключевыми институтами развития и организациями, с Роскультцентром.

Зачем Сибири креатив

Шлифовка идей и выбранного пути состоялась на июльской «Российской креативной неделе» в Москве. Павильон Красноярского края стал одним из самых популярных на мероприятии, удивил даже федеральных экспертов.

- Стильно, современно, концептуально, - отмечали спикеры и гости.

Представила регион большая креативная команда Красноярского края: 70 человек, в числе которых рестораторы, дизайнеры, художники, режиссеры, маркетологи, фотографы. Центральная тема деловой программы –развитие креативной экономики в промышленных регионах. Интересный опыт и попытка ответить на вопрос, который напрямую или в кулуарах задавали многие: «Зачем Сибири креатив, когда есть нефть и газ?».

Из 62 субъектов России, принявших участие в форуме «Российская креативная неделя», только Красноярский край представил отдельный павильон со своей региональной программой.

Из 62 субъектов России, принявших участие в форуме «Российская креативная неделя», только Красноярский край представил отдельный павильон со своей региональной программой.

Губернатор края Александр Усс, принявший участие и в работе павильона, и в дискуссиях, ответил так:

– Гордиться нужно не тем, что даровано нам природой, а тем, что сделано. Когда мы позиционируем край как большой регион, богатый ресурсами, – это замечательно, но всегда нужно думать, где в этом место и роль человека. Необходимо развивать креативные профессии, так как они определяют будущее.

Губернатор отметил, что потенциал креативных индустрий необходимо использовать и на крупных производственных предприятиях:

– Убежден, креатив – это не только искусство, мода, дизайн, но и, в том числе, творчество промышленное, научно-техническое.

По словам Александра Усса, креативные индустрии в крае уже выглядят достойно и будут развиваться еще активнее: «Вызовы жизни, ее потребности – есть стимул для творчества». Тем более есть и вполне конкретные задачи. Красноярск готовится к 400-летию: создаются новые знаковые места, улучшается инфраструктура, будет грандиозная социокультурная история – можно реализовать массу идей.

Идеи для развития

Наряду с гастрономией, одной из важных тем в павильоне края стала модная индустрия. Что важно, есть и первые итоги. Удалось договориться о сотрудничестве с Fashion Hub Russia– группой компаний, объединяющей участников экосистемы российской fashion индустрии, ритейла, легкой промышленности, креативных индустрий, народно-художественных промыслов.

–Теперь совместно с их командой мы готовимся к проведению аудита наших красноярских брендов: анализ спроса и предложения, идеи, как сделать их конкурентоспособными, что хорошо, чего не хватает, – уточняет Александр Черников.

Наряду с гастрономией, одной из важных тем в павильоне края стала модная индустрия.

Наряду с гастрономией, одной из важных тем в павильоне края стала модная индустрия.

Как один из драйверов обсуждается Центр кастомизации устойчивой моды и дизайна. Это новая модель поддержки фэшн-индустрии. Кастомизация от английскогоto customize – «настроить под себя», «адаптировать». Центр должен стать площадкой, куда будут обращаться региональные дизайнеры за комплексной поддержкой: от аудита до предоставления оборудования. Красноярский край может стать в этой теме первопроходцем, создав первый в России Центр кастомизации.

Для чего, для кого

Креативные индустрии – это то, что делает нашу жизнь ярче, красивее, проще, удобнее. В чем задача Сибирского института развития креативных индустрий?

– Наш институт – это сервисная организация, должна работать по принципу одного окна, – рассказывает Александр. – Во-первых, мы создаем единую повестку развития креативных индустрий в регионе. Во-вторых, обеспечиваем межведомственное взаимодействие, ведь творческие индустрии находятся на стыке экономики, IT и цифровизации. Чтобы было системное развитие, нужна «голова». Мы будем выполнять эту функцию, объединяя власть, бизнес, образование, культуру, жителей и креативное сообщество региона.

Студенты Института гастрономии СФУ

Студенты Института гастрономии СФУ

Должно ли государство влиять на развитие креативных индустрий? Если помогать, то как? Нужны ли недорогие кредиты, аренда с низкой ставкой, льготное налогообложение, гранты, субсидии? Конечно. Профильные министерства и организации готовы и будут это делать, уже делают.

– Одна из наших задач – объединить усилия, ускорить процесс. Помочь именно в том, в чем нуждается креативный предприниматель, – говорит Александр Черников. – И здесь у каждого будет своя история с точки зрения динамики развития: одним нужно помочь доработать продукт, а другим – монетизировать его. Наша миссия – продвигать продукт, помогать создавать коммерчески успешные творческие проекты и выводить их на рынок. Пример для понимания. В нашем крае сотни замечательных художников, мастеров народных промыслов, но мало кто умеет работать в рынке, коммерчески успешных – единицы.

Студенты Института гастрономии СФУ и красноярские шеф-повары провели мастер-классы по приготовлению закусок из сибирского локального продукта.

Студенты Института гастрономии СФУ и красноярские шеф-повары провели мастер-классы по приготовлению закусок из сибирского локального продукта.

Идея в «Квадрате»

Уже в этом году красноярский креативный кластер «Квадрат», который находится на улице Красной Армии и создавался креативными предпринимателями для креативных предпринимателей, будет заселен резидентами. Сибирский институт развития креативных индустрий перезапустит «Квадрат» с новой повесткой и в новом формате. Сейчас идет работа над его пространствами: там появятся шоурум, мастерские, офисы, переговорные, коворкинги и событийные площадки.

Что касается перспектив, напомним, в Красноярске построят международный центр креативных индустрий «Поздеев Центр». Это будет гигантское современное пространство – многофункциональные выставочные залы, интерактивные локации с мультимедийными технологиями, фондохранилище, творческие и учебные пространства, арт-резиденции, художественные мастерские, шоурумы – ничего подобного сегодня нет в Красноярске. Ядром станет постоянная экспозиция работ художника Андрея Поздеева. Занимается «Поздеев Центром» краевое министерство культуры под личным контролем губернатора. Для Александра Усса создание центра – один из приоритетных шагов поддержки креативных индустрий в регионе.

Организаторы павильона Красноярского края предложили гостям форума четырехдневную деловую программу с лекциями, мастер-классами, открытыми диалогами.

Организаторы павильона Красноярского края предложили гостям форума четырехдневную деловую программу с лекциями, мастер-классами, открытыми диалогами.

Креативные кадры для креативной экономики

Чтобы креативная экономика в крае развивалась, нужны кадры. Причем по профессиям, которых по большому счету сегодня нет. Поэтому образованию – особое внимание. Уже готовы к запуску два проекта.

Колледж креативных индустрий откроется уже в сентябре в красноярском колледже сферы услуг и предпринимательства. Здесь будут обучать по семи новым образовательным программам – медиадизайну, анимации, подготовке фото и видеоконтента, звукорежиссуре, саунд-дизайну, рекламе и диджитал-маркетингу.

Школа креативных индустрий создана на базе Красноярского училища имени Василия Сурикова. Речь о дополнительном образовании молодежи от 14 до 35 лет в четырех направлениях – фото- и видеопроизводство, анимация и 3D- графика, дизайн, интерактивные технологии VR/AR/MR. Набор начнется 1 августа. Предполагается, что уровень обучения будет серьезный, преподаватели – из крупных компаний края и страны. Например, партнёрами студии анимации и 3D-графики стала киностудия «Союзмультфильм».

В этих школах – российских пилотах,– будут готовить часть будущих кадров для креативной индустрии, а Сибирский институт развития креативных индустрий поможет интегрировать выпускников в креативное сообщество. Задача-максимум в том, чтобы творческая молодежь осталась в регионе и реализовала свои амбиции здесь.

Стенд Красноярского края на «Российской креативной неделе»: инсталляция «Сила интеллекта», которая так впечатлила гостей и организаторов форума, иллюстрирует вклад умственного труда в экономику.

Стенд Красноярского края на «Российской креативной неделе»: инсталляция «Сила интеллекта», которая так впечатлила гостей и организаторов форума, иллюстрирует вклад умственного труда в экономику.

В выигрыше будут все. Люди занимаются любимым делом, экономика растет, бюджет растет. Города со временем меняются. Другая «начинка»– сотни выставок, фестивалей, спектаклей, концертов. Другая «внешность» – современные здания, ландшафтные парки, урбанистические и IT-идеи, гастрономические институции, дизайнерские вещи.

– Как следствие, край становится привлекательным для жизни. Проекты креативных предпринимателей меняют суть, создают иную культуру потребления. И что ценно, формируют имидж региона, как места в России, где можно творить и интересно жить, – резюмирует Александр Черников.

В октябре состоится еще одна «примерка» воплощенных и новых идей. В Красноярске пройдет вторая креативная неделя Сибири. Организаторы хотят сделать форум максимально полезным для сибирских предпринимателей Готовить его будут совместно с федеральными коллегами и экспертами.

Цифра

- 63 607 013 000 рублей – выручка организаций креативных индустрий Красноярского края в 2021 году.

А в это время

Успешные креаторы страны приехали на «Бирюсу»

Креативная повестка в нашем регионе обсуждается на самых интересных и прогрессивных площадках. Вот и на площадке Всероссийского молодежного форума ТИМ «Бирюса» стартует проект «Креативные индустрии в городАх».

В знакомом для молодежи пространстве идеологи проекта цех креативных индустрий «Город А» при поддержке Сибирского института развития креативных индустрий представят работу с креативными предпринимателями, поговорят о бизнесе и вдохновят участников опытом экспертов. Там встретятся художники, дизайнеры, режиссеры, сценаристы, актеры, продюсеры, скульпторы, IT-специалисты, фотографы и другие представители креативных индустрий со всей России. Спикеры – известные кинорежиссеры, сценаристы, основатели популярных онлайн-проектов, предприниматели, искусствоведы и коллекционеры. И все на реальных кейсах успешных креаторов страны.

Фото: представлено Сибирским институтом развития креативных индустрий.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ