СУЭК рассказала красноярским школьникам об энергосбережении и экологии на открытых горных работах

В Красноярском крае на Березовском разрезе прошел "энергоурок" для старшеклассников, занятых в трудовых отрядах.

На Березовском разрезе ребятам рассказали, как бережливо использовать энергоресурсы, почему важно экономить электроэнергию и как это может повлиять на экологию. Кроме того, встреча со специалистами горного дела носила профориентационный характер: старшеклассники узнали о профессиях в сфере экологии и энергетики, представленных на угледобывающем предприятии.

Как отметила одна из экскурсанток Виктория Синькевич, такие фестивали, как #ВместеЯрче нужны и важны не только для молодых людей, но и для всех жителей страны. Они привлекают внимание населения к важности энергосбережения, в том числе в повседневной жизни, в быту, что в свою очередь самым положительным образом отражается на состоянии окружающей среды.

Мероприятия фестиваля #ВместеЯрче проходят на предприятиях СУЭК в Красноярском крае ежегодно – горняки делятся со школьниками и всеми участниками фестиваля своим опытом использования современных энергосберегающих, экологических технологий, другими интересными фактами об открытой угледобыче. С начала текущего года на таких необычных энерго-, экологических и профориентационных "уроках" на Березовском, Бородинском и Назаровском разрезах в регионе побывали около трехсот любознательных школьников.