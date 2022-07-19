В Красноярске на берегу Енисея появился километр чистоты

Фото: пресс-служба ПАО «Красноярскэнергосбыт»

Уже 10 лет подряд в Красноярске проходит федеральная благотворительная экологическая акция РусГидро «оБЕРЕГАй», и все эти годы ее организует и проводит Красноярскэнергосбыт. Название «оБЕРЕГАй» говорит само за себя: в зоне внимания эковолонтеров берега рек, морей и озер. В нашем городе убирают берега Енисея, на этот раз выбрали километровый участок на острове Отдыха, где любят проводить время семьи и шумные компании. Но, к сожалению, они так и не научились убирать за собой. За несознательных взрослых это сделали сознательные дети. И как сделали!

104 мешка в час

В акции «оБЕРЕГАй» в этом году приняли участие дети сотрудников энергосбытовой компании, многодетные семьи из Манского района и Красноярска – подопечные Красноярского краевого отделения Российского детского фонда, воспитанники психоневрологического интерната «Подсолнух» и Красноярского детского дома № 1 – в общей сложности 75 юных экоактивистов в возрасте от 7 до 17 лет. Все в одинаковой экипировке «оБЕРЕГАя»: в футболках, бейсболках и перчатках с символикой проекта.

Помощь в выборе места уборки и вывозе мусора оказала администрация Центрального района г. Красноярска.

- В этом году Енисей обмелел, и вскрылось то, что нужно ликвидировать совместными усилиями, – обратился к участникам акции руководитель администрации Центрального района Красноярска Вадим Войцеховский.

Фото: пресс-служба ПАО «Красноярскэнергосбыт»

Возможно этим объясняются и необычные находки: санки, обувь, розетка, камера, педаль от велосипеда и сертификат участника математического конкурса.

А на берегу дети нашли пять поломанных мангалов!

«Когда мы их находили у нас были странные впечатления —почему их оставляют? А вообще собирать, конечно, интересно. Каждый год находишь что-то новое», - рассказывает постоянная участница акции София Матанина.

Горы пластика, стекла и бумаги дети быстро пакуют в мешки и завязывают лентами в цвет своей команды – так определяется победитель по количеству собранного мусора. А еще отдельно отмечаются призами самые необычные находки, самые тяжелые, самые габаритные и т.п.

Итог акции в цифрах - 104 мешка мусора за 60 минут.

Фото: пресс-служба ПАО «Красноярскэнергосбыт»

Поработали? Поиграем!

«оБЕРЕГАй» не похож на обычный субботник, это соревнование по сбору мусора с призами и экологические квесты, викторины и конкурсы.

В этом году ключевой темой события стала природа Красноярского края. Шесть команд, названных по составляющим экосистемы региона («Тайга», «Степи», «Реки», «Озера», «Луга» и «Горы»), после работы отправились на экоквест. На каждой площадке дети выполняли разные задания и узнавали новое о природе края: запоминали названия скал в Национальном парке «Красноярские Столбы», знакомились с элементами реки. И, конечно, играли и даже танцевали!

- Мало просто собирать мусор, нужно прививать детям культуру экологичного поведения. Уверен, что дети, которые, можно сказать, выросли на «оБЕРЕГАе» за последнее десятилетие, уже не бросят в лесу пакет и не дадут сделать это своим друзьям, – прокомментировал исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко.

Наша справка

«оБЕРЕГАй» - федеральный благотворительный волонтерский проект, который стартовал в России в 2005 году, в Красноярском крае – в 2012 году. Проект направлен на очистку прилегающих территорий рек и водоемов от бытового мусора, благоустройство пляжей и набережных, в том числе посадку цветов и деревьев при участии корпоративных волонтёров РусГидро и всех неравнодушных людей.

Фото: пресс-служба ПАО «Красноярскэнергосбыт»

«оБЕРЕГАй» уже объединил 47 000 участников по всей стране, которые собрали более 2,2 тысячи тонн мусора. У этого проекта есть свой сайт oberegai.rushydro.ru , здесь можно найти подробную информацию и условия участия.

А в это время

Откажитесь от бумажной квитанции – сберегите лес!

Внести свой вклад в сохранение природы, оказывается, очень просто! И это уже сделали свыше 500 тысяч клиентов ПАО «Красноярскэнергосбыт», которые отказались от бумажных квитанций и перешли на электронные платежные документы (ЭПД). Пока это около 45% потребителей-физических лиц. Но каждый год их становится все больше. Экологический эффект эксперты оценивают в 52 спасенных дерева каждый месяц, то есть за год — более 600. А тем, кому недостаточно такого аргумента, по секрету расскажем, что электронная квитанция намного удобнее бумажной, в частности, она никогда не потеряется и доступна из любой точки страны и мира в любой момент.