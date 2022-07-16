В Красноярске День металлурга закончился концертом Бутусова и фейерверком

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске прошел праздничный концерт в честь Дня металлургов. На сцене острова Татышев выступили Красноярский филармонический оркестр и рэпер Natan. Финалом вечера стал выход на сцену Вячеслава Бутусова, после чего в городе устроили фейерверк.

Музыканта встретили овациями: послушать культового исполнителя собралась едва ли не половина города. Бутусов исполнил для красноярцев свои главные хиты.

После концерта организаторы устроили фейерверк. Огненное шоу также развернулось на острове Татышев, но по заверениям устроителей, его было видно из любой точки города.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Не обошлось без казусов: к примеру, красноярцам не хватило общественных туалетов. В немногочисленные санузлы собралась огромная очередь, а к вечеру часть из них вовсе оказалась закрыта.

Отметим, что красноярцев заранее попросили не брать автомобили и не устраивать заторы у Татышева. Жителей развозили бесплатные шаттлы, ходившие с интервалом в 15 минут.