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15 июля 2022 8:48

В Красноярске на перекрестке Кирова-Маркса загорелся автомобиль

За несколько минут он практически сгорел дотла
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Горящая машина

Горящая машина

Фото: Юлия АНДРИЯНЫЧЕВА

В Красноярске на перекрестке Кирова-Маркса, неподалеку от остановки «Перенсона» на проезжей части загорелся автомобиль. Как рассказали очевидцы «Комсомольской правде-Красноярск», за несколько минут машина выгорела практический дотла.

Машину помогают тушить сотрудники полиции. Они же следят за порядком и отгоняют всех людей, рвущихся помочь или заснять, подальше от автомобиля, на случай если он взорвется. Как сообщили в МЧС, на место уже выехали пожарные. Пока больше никакой информации нет.

Фото: Сергей ПАХТУСОВ

Из-за чего произошло возгорание – пока неизвестно. Очевидцы рассказывают, что незадолго до пожара были слышен сильный хлопок.

Сейчас на перекрестке Кирова-Маркса временно остановлено движение.

UPD: В пожаре никто не пострадал - парень с девушкой, ехавшие в машине, выскочили из авто сразу, как только повалил дым. Очевидцы сообщают, что машина была груженная множеством вещей - на крыше был прицеплен вентилятор, а в окнах было видно, что в салоне находится большое количество всего подряд.

Фото: Сергей ПАХТУСОВ

Как сообщили в МЧС, загоревшаяся машина марки Ford. На месте работает 1 единица техники и 4 человека. Пожар смогли локализовать на площади 4 квадратных метра. О причинах пока ничего неизвестно.

Фото: Сергей ПАХТУСОВ

Фото: Сергей ПАХТУСОВ

ЧППроисшествия: ЧП