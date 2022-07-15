В Красноярске стройка самой большой школы на востоке России вышла на финишную прямую

Фото: Единая Россия

В Красноярске к своему концу подходит строительство самой большой школы на востоке России – учебное заведение на 1550 детей в микрорайоне «Бугач» совсем скоро будут вводить в эксплуатацию. Сейчас идут активные строительные работы, монтаж необходимого оборудования. Накануне в школе побывала делегация с участием депутата Госдумы от Красноярского края Виктора Зубарева, главы Октябрьского района Геннадия Гартмана, партийцев района.

Фото: Единая Россия

Представители «Единой России» проинспектировали новое здание, осмотрели учебное оборудование, оценили удобство будущих классов и других помещений для школьников. Как отметил Виктор Зубарев, этот проект знаковый, так как позволяет комплексно решать вопросы развития системы образования в новых жилых районах.

- Школа долгожданная, после ввода в эксплуатацию она позволит во многом закрыть проблему нехватки мест для школьников в этой части быстрорастущего Октябрьского района. Совместными усилиями мы добиваемся постепенного повышения качества жизни в Красноярске, в том числе за счет строительства новых, современных образовательных центров. Государство ежегодно увеличивает финансирование этого направления, начался капитальный ремонт зданий школ, в будущем запланирована отдельная программа и по детским садам, - отметил Виктор Зубарев.

Фото: Единая Россия

В помещении школы все продумано до мелочей, большая библиотека, несколько спортивных залов, тир, коворкинг-помещения, пищеблок разделен на две части для начальной и старшей школы. Во дворе - спортивная инфраструктура, футбольное поле, хоккейная коробка с теплой раздевалкой. Сейчас идет набор учителей. На первом этапе в составе педагогического коллектива будет 120 специалистов.

Фото: Единая Россия

Строительство школы по федеральному проекту «Образование» в микрорайоне «Бугач» началось в 2020 году, стоимость проекта составляет около двух миллиардов рублей. Здание рассчитано на 1550 детей, в нем созданы все условия для полноценного занятия школьников, включая помещения для групп продленного дня. Школа учитывает потребности детей с ограниченными возможностями здоровья.