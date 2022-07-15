Фанерный комбинат Segezha Group посетила делегация Совета по вопросам развития лесного комплекса РФ при Совете Федерации

Город Сосновоборск Красноярского края посетила делегация выездного заседания Совета по вопросам развития лесного комплекса РФ при Совете Федерации во главе с Заместителем Председателя Совета Федерации, сенатором Юрием Воробьевым. Делегация осмотрела производственную площадку фанерного комбината Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») - ООО «Красфан», выпускающего различные виды фанеры и топливные брикеты RUF. Инвестиционный проект «Создание и развитие фанерного комбината в Сосновоборске» включен Минпромторгом РФ в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.

С производством сенаторов, представителей министерств и ведомств познакомил директор ООО «Красфан» Максим Замыслов, о потенциале развития компании в Сибири Совет проинформировал вице-президент по реализации государственных программ, устойчивому развитию и лесной политике Segezha Group Николай Иванов.

«В Красноярском крае в составе Segezha Group действует четыре актива – Лесосибирский ЛДК №1, Новоенисейский лесохимический комплекс, Приангарский ЛПК и фанерный комбинат в Сосновоборске. В 2022 году мы стараемся сохранить объемы производства прошлого года. Ранее намеченные планы по увеличению выпуска готовой продукции реализуем к 2024-2026 гг., может быть быстрее. По выпуску фанеры на ООО «Красфан» разработан план увеличения производства в четыре раза. Сегодня здесь выпускаем в год порядка 50 тыс. м3, планируем производить до 200 тыс. м3. Как только стабилизируется рынок фанеры в России и в странах Евразийского союза, эти планы будут реализованы. Сейчас основной вызов – обеспечение сбыта продукции. Речь также идет о переформатировании отношений с базовыми поставщиками оборудования и частичной переориентации экспорта на новые рынки. В этой связи, одна из основных задач – переход на выпуск готовых инженерных конструкций для деревянного домостроения», - отметил вице-президент Segezha Group Николай Иванов.

Направление деревянного домостроения в компании активно развивается, что помогает ей справиться с новыми рыночными вызовами. Технология CLT Segezha Group уже опробирована и успешно применяется при строительстве первых в России многоквартирных домов в г.Соколе Вологодской области. В ближайшее время будет получена вся необходимая нормативно-техническая документация для развития этого направления в строительстве, на следующем этапе будет важно обеспечить сбыт. Материал может массово применяться как в частном индивидуальном домостроении, это достаточно большой сегмент, так и в строительстве эко-городов, рекреационных объектов, при реализации различных государственных программ.

В рабочей поездке на ООО «Красфан» Заместителя Председателя Совета Федерации Юрия Воробьева сопровождали: заместитель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владимир Лебедев, члены этого Комитета Татьяна Гигель и Людмила Талабаева, члены Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Валерий Семенов и Елена Шумилова, Министр лесного хозяйства Красноярского края Алексей Панов, заместитель Министра природных ресурсов и экологии – директор департамента лесного хозяйства Свердловской области Андрей Курьяков, директор по работе с органами государственной власти Ассоциации деревянного домостроения Вадим Фидаров, глава г.Сосновоборска Алексей Кудрявцев, представители бизнеса, отраслевые эксперты и другие официальные лица.