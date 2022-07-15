В таймырском поселке Усть-Авам отмечают новоселье. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Небольшой поселок Усть-Авам расположен на берегу реки Авам. От него до Дудинки – 330 километров на вертолете. До Норильска чуть меньше – 270 километров. Четыре десятка зданий, около 340 жителей, представители коренных народов - долганы и нганасаны. На этой неделе всем поселком отметили двойной праздник: во-первых, День рыбака – считай, профессиональный. А во вторых, 85 лет со дня образования поселка.

По такому случаю всегда полагаются подарки. Гости из компании «Норникель» прилетели в Усть-Авам не с пустыми руками. В торжественной обстановке в местном Доме культуры заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» по региональной политике и корпоративным проектам Вячеслав Щукин вручил ключи от двух новых домов счастливым новоселам, семьям Ольги Порбиной и Бориса Елогиря. А также подарочный сертификат для нужд поселка на сумму 1 миллион рублей и компьютерную технику для многодетной семьи.

Отметим, что строили дома быстро. На монтаж ушло всего два месяца. Внутри две комнаты, большая кухня-столовая, прихожая. Топить можно и электричеством, и углем.

Это только начало. Всего в поселках Усть-Авам и Волочанка будет построено 18 аналогичных домов, 6 из которых будут сданы в Волочанке уже в этом году.

Новые дома появились в рамках реализации программы поддержки и развития коренных народов. Она была разработана в рамках четырехстороннего соглашения о взаимодействии и сотрудничестве. Сторонами соглашения являются компания «Норникель», Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, региональная Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Красноярского края и Ассоциация коренных малочисленных народов Таймыра. До 2024 года компания направит на реализацию более 40 мероприятий в общей сложности 2,2 миллиарда рублей.

Уникальность программы состоит в том, что в ней учитывались пожелания коренных жителей. Чтобы изучить потребности северян, привлекли фундаментальную науку. В период с декабря 2020 по июль 2021 года на Таймыре работал целый десант, проводил этнологическую экспертизу. Вице-президент по федеральным и региональным проектам «Норникеля» Андрей Грачев лично летал на Таймыр, встречался с представителями 36 семей и сообществ, спрашивал у них, что им необходимо в первую очередь. Главы общин, посоветовавшись со своими людьми, представили списки пожеланий.

Поселок Усть-Авам с высоты птичьего полета. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Среди приоритетных задач как раз и были строительство жилья и объектов социальной инфраструктуры в поселках Таймыра, создание сезонных рабочих мест и содействие в традиционных промыслах – рыболовстве, оленеводстве, охоте. А также развитие медицины, туризма, культуры и спорта, сохранение языка народностей.

Выполняя взятые на себя обязательства, «Норникель» уже построил в Усть-Аваме банный комплекс, завершается строительство туристического визит-центра, спортивной и игровой площадки. Важнейшим из запланированных мероприятий станет запуск цеха по переработке рыбы, мяса оленя и дикоросов, что повысит уровень переработки и создаст добавленную стоимость продукции, за счет чего увеличится эффективность традиционного природопользования.

По итогам реализации программы по поддержке коренных народов в 2021 году компания выполнила все запланированные мероприятия. Несмотря на ряд сложностей с логистикой и закупками, план на 2022 год также реализуется согласно графику.

В следующем году в Усть-Аваме и Волочанке запланирована сдача еще семи домов, а также будет завершено строительство новых зданий фельдшерско-акушерских пунктов с жильем для медработников.

- Отрадно видеть результаты действия нашей программы поддержки коренных народов именно по жилой инфраструктуре. Сегодня две семьи въехали в новые дома. Они просторные, теплые, светлые и соответствуют всем нормам нашего законодательства. Помимо этого, будущие жильцы могли сами контролировать качество материалов, как и сам ход выполнения работ. В этом году мы также порадуем жителей поселка Волочанка и далее ежегодно будем вводить новое жилье, — прокомментировал вице-президент по федеральным и региональным проектам «Норникеля» Андрей Грачев.