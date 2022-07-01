Красноярский аэропорт с 1 июля открывает «Улётную экскурсию» по терминалу для всех желающих

С максимально близкой точки можно понаблюдать за взлетом и посадкой самолетов Фото: ИВАНОВА Диана

Узнать все секреты работы аэропорта, получить доступ на закрытые для обывателей территории и сделать селфи на фоне взлетающего самолета? Легко! С 1 июля красноярская воздушная гавань запускает проект «Улётная экскурсия» для всех любителей полётов, самолетов и авиации в целом.

Фото: ИВАНОВА Диана

Корреспонденты «Комсомольской правды» прошли весь предлагаемый маршрут и оценили, какие тайны раскроют сотрудники аэропорта для простых обывателей. Все секреты выдавать, конечно же, не будем, но кое-что интересное расскажем.

Глубокий вдох и полный релакс

Наша экскурсия по миру аэропорта и авиации началась в центре первого этажа. С одной стороны располагались рамки металлодетектора, с другой – стойки регистрации. Рассказывать о тонкостях работы аэропорта журналистам вызывался директор воздушной гавани – Андрей Метцлер.

Фото: ИВАНОВА Диана

- Международный аэропорт Красноярск — один из важнейших авиатранспортных узлов Сибири и Дальнего Востока, стратегический транзитный узел в воздушном сообщении между Европой и Азией. Введен в эксплуатацию 25 октября 1980 года. С 1993 года имеет статус международного. Регулярные и чартерные пассажирские перевозки из международного аэропорта Красноярск осуществляют 20 пассажирских авиаперевозчиков по 53 направлениям.

Небольшой экскурс в историю, рассказ о самом здании, проектировке и дизайне, о внутреннем наполнении и устройстве. Оказывается в аэропорту нет ни сантиметра не задействованного пространства, все выполняет свой функционал и приносит пользу. Большие стеклянные окна, пропускающие много-много-много естественного света – это не просто стильно и красиво, а экономия на электричестве. Панели, которыми отделаны стены в аэропорту – не просто дизайнерское решение, а средство, чтобы сохранять достойный облик и избежать обшарпанности долгие годы. А вантовый навес перед входом в здание – это возможность в непогоду не промокнуть, выходя из такси и попадать в здание полностью сухим.

В аэропорту даже воздух – и тот работает не только для дыхания. Как рассказал генеральный директор, благодаря системе кондиционирования, в воздух возле входа распыляется лаванда – безвредный компонент, который помогает расслабиться и успокоиться. Запах этого растения действует благоприятно на нервную систему и абсолютно безвреден. Многие страдают аэрофобией, либо просто нервничают перед первым полетом – а такой прием помогает пассажиром получить небольшую дозу релакса.

Регистрация на рейс – дело ответственное

Подходя к стойке регистрации, мы с коллегами сошлись во мнении, что нам всем во время путешествий или командировок всегда было интересно, как же устроен стол сотрудников. Есть ли там что-то необычное или просто стоит компьютер и клавиатура. Оказалось, что и там есть свои секреты. Начиная от высоты стойки, заканчивая наполнением – ящичками, оборудованием, гаджетами. Даже стулья и те супер-пупер анатомические, поддерживающие и удобные. Ведь прекрасным девушкам, которые занимаются регистрацией на рейс, должно быть комфортно и, главное, не болезненно проводить целый рабочий день за стойкой.

Фото: ИВАНОВА Диана

Сотрудницы, кстати, тоже обладают многими скрытыми навыками, а не просто механически выполняют работу – к примеру, разбираются в психологии людей. Что очень помогает в различных ситуациях. Это же аэропорт, тут всякое бывает.

Фото: ИВАНОВА Диана

Сердце аэропорта – багажное отделение

Отдали вы свой чемонданчик во время регистрации и куда он потом поехал? А отправляется он в очень технологичное путешествие.

Фото: ИВАНОВА Диана

- Мы обладаем лучшей багажной системой, которая превосходит даже, не постесняюсь этого сказать, московский аэроузел. Это передовые технологии – оборудование польское, используется по всему миру. Наша багажная система имеет 5 уровней безопасности, это максимальное число. У нас есть автоматический сортер, который сортирует багаж без участия специалиста и исключая человеческий фактор. Любая система может давать сбой – наша резервирует себя трижды, ошибиться она может один раз на миллион. Но чтобы исключить эту ошибку, для этого у нас есть дополнительная система проверки. После сортировки чемоданы и сумки необходимо погрузить в тележку, чтобы доставить на борт. Перед погрузкой сотрудник считывает сканером каждую бирку на багаже и если сортер допустил эту ошибку на миллион, то она будет обнаружена на этом этапе, - рассказывает Андрей Метцлер.

Фото: ИВАНОВА Диана

Тележки, горки, ленты и множество другого интересного оборудования. Все охватывается видеокамерами, каждый процесс зафиксирован. Честно говоря, после посещения багажного отделения красноярского аэропорта, можно быть уверенным – тут с твоим имуществом не случится ничего.

Фото: ИВАНОВА Диана

Так близко, как только возможно

Одной из самых ожидаемых частей экскурсии было посещение точки, которая находится максимально близко к взлетно-посадочной полосе. Это… ПОЛНЫЙ УЛЁТ!

Фото: ИВАНОВА Диана

Взлет и посадка самолетов проходит чуть ли не под носом – эффект невероятный…

Фото: ИВАНОВА Диана

Впрочем, лучше это все увидеть вживую. Однозначно рекомендуем!

Фото: ИВАНОВА Диана

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

С 1 июля можно подать заявку на «Улётную экскурсию» и узнать все условия посещения воздушной гавани. Пока аэропорт готов принимать только коллективные заявки (группы от 15 до 30 человек), а в скором времени будет доступен сервис индивидуальной регистрации и оплаты онлайн, чтобы посещение аэропорта было возможно в составе сборной туристической группы.

Стоимость: дети до 14 лет включительно – 600 рублей

взрослые – 1200 рублей.