Погода в Красноярске на июль 2022: температурные качели и много дождя

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В июле красноярцев ожидают грозы, дождь и температурные качели. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре «КП-Красноярск» сообщил ведущий синоптик Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов.

Каким был июнь 2022 в Красноярске?

Как оказалось, по данным синоптиков, погода в июне в Красноярске была в пределах нормы. Средняя температура воздуха - +16,8, что как раз приходится около климатической нормы. В пределах нормы выпадали и осадки. В целом месяц был не примечателен по погодным условиям.

Чего ждать от погоды в июле 2020 в Красноярске:

Метеозависимые, берегитесь! В Красноярске ожидаются сертезные температурные качели весь июль. Сейчас в городе месяц начался ниже климатической нормы. Затем температура резко возрастет и к концу второй декады придет в норму. А вот конец месяца ожидается выше нормы и будет довольно теплым.

Перепады температуры можно будет сравнить с пульсом – она также будет резко уходить вверх, а потом вниз и начинать сначала.

Особых чудес по осадкам ждать тоже не стоит. Все стабильно и около нормы – будет много дождей и гроз.

2 июля синоптики прогнозируют легкий дождь, который мествами будет идти целый день. Ветер будет западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура будет днем до +24, а ночью около +13.

В выходные должно быть пасмурно, дождь и до 23 градусов днем. Ночью же всего +11-13.

Следующая рабочая неделя будет также дождливой – грозы никуда не уйдут. Средняя температура за неделю +23-24 градуса, в отдельные дни может доходить до +27 и опускаться до +21