Красноярцев ждут дождливые и пасмурные выходные

Красноярцев ждут дождливые и прохладные выходные Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске ожидаются прохладные и пасмурные первые выходные июля. Прогноз погоды составили синоптики Гидрометцентра.

Так, 2 июля в субботу днем ожидается около +23 градусов, сильный ветер с порывами до 8 метров в секунду, тучи и дожди. Ночью похолодает до +12 градусов, осадки прекратятся, а ветер стихнет.

В воскресенье 3 июля в Красноярске днем ожидается переменная облачность, температура составит около +21 градуса, пройдет небольшой дождь. Ветер же ослабнет до 2-5 метров в секунду. Ночь обещает быть прохладной, около +10 градусов.