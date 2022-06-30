Что изменится в жизни красноярцев с 1 июля 2022 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Первый летний месяц подходит к концу. В июне в Красноярске произошло множество важных событий, но не меньше их будет и дальше. Публикуем, что изменится в жизни красноярцев с 1 июля 2022 года.

В Красноярском крае с 1 июля вырастут тарифы на ЖКХ

Как изменятся тарифы ЖКХ в Красноярском крае с 1 июля 2022 года интересует многих. В целом за коммунальные услуги придется заплатить больше на 6,7% (в Красноярске и Канске) и 4% - в других районах и городах. Как сообщает «Красноярскэнергосбыт», конкретно электроэнергия подорожает на 5%. (подробнее)

В Красноярском крае зарплату бюджетникам проиндексируют 1 июля 2022 года

Губернатор Александр Усс рассказал, когда в Красноярском крае бюджетникам поднимут зарплату в 2022 году. Индексация ожидается 1 июля 2022 года. Расходы увеличатся на 27 миллиардов рублей. Индексация пройдет с учетом инфляции. (подробнее)

В Красноярском крае пройдет фестиваль «Мир Сибири»

Традиционный этнический фестиваль «Мир Сибири» в Шушенском впервые с 2019 года пройдет в режиме оффлайн. Международный фестиваль этнической музыки и ремесел «Мир Сибири» запланирован на 8-10 июля 2022 года в Шушенском – на юге Красноярского края. Сейчас идет подготовка к мероприятию. (подробнее)

В Красноярске пройдет парад судов в честь Дня работников морского и речного флота

В Красноярске традиционно пройдет парад судов в честь Дня работника морского и речного флота. Красноярцы смогут посмотреть на караван празднично украшенных судов, которые пройдут по Енисею. Это зрелище всегда впечатляет – проходят один за другим флагманы пассажирского флота, грузовые теплоходы, тягачи и катера. (подробнее)

На правобережье Красноярска откроется пешеходная зона «Бульвар души «На Вавилова»

На ближайших выходных, на правом берегу Красноярска откроется «Бульвар души «На Вавилова». Пешеходным станет лишь Бульвар Маяковского. Работать «Бульвар души» будет 30-31 июня ко Дню русской культуры. (подробнее)