Товарищу Бендеру и не снилось: в Ачинске мошенники «наварились» на мечте сниматься в кино

В Ачинске мошенники наварились на мечте сниматься в кино Фото: ИВАНОВА Диана

Полиция предупреждает о новом видео мошенничества. О таком Остап Бендер знать не мог в силу того, что в его время на улицах фильмы не снимали и обыватели даже сквозь сонную дрему не мечтали попасть в кадр хотя бы в качестве массовки. Иными словами: каждой эпохе – свои способы относительно честного отъема денег у населения.

Итак, обратили внимание на новую схему полицейские из Ачинска. Мониторили СМИ и увидели информацию такого содержания: местным жителям предлагают сниматься в массовых сценах в ремейке некоего отечественного фильма – «Магистраль» (если это то, о чем мы подумали – это популярный железнодорожный супербоевик). Съемки якобы будут проходить на территории Ачинска (ну правильно, это крупный железнодорожный узел). Оплата – 2750 в смену, с 30 июня по 22 июля. Да еще можно в свободное от основной работы время и даже по персональному графику. Кто хочет принять участие в массовке? (Здесь прямо лес рук).

Правда, есть условие: нужно оформить «актерскую карточку». А чтобы покрыть определенные затраты и увидеть свое имя в списках счастливчиков, посоветовали перевести несколько сотен на указанный счет.

В полиции отмечают со ссылкой на СМИ, что несколько человек уже перевели деньги неизвестным, чтобы их резюме было положительно рассмотрено и их утвердили на роль в киноленте (а если повезет, даже со словами – вроде нетленной классики «кушать подано, садитесь жрать, пожалуйста»).

Мошенники смекнули, что запросив небольшую сумму, они вызовут интерес у большего количества человек. Как говорится, с миру по нитке – наскребли на лимузин.

Почему ачинцы поверили? Ну как же: буквально месяц назад в крае проходили съемки сериала о Золотой лихорадке, приуроченного к 200-летию Енисейской губернии. Съемочная группа работала в Шушенском, в Минусинске, в Красноярске. Причем красноярцев на массовку набирали по объявлению (нужны подходящие типажи – это важно для съемок, чтобы в кадр не попали лица из другой эпохи). Да и в целом в последнее время наш край часто звучит в планах кинематографистов. Вот мошенники и подсуетились.

В полиции добавили, что пока никто из обманутых с заявлением к ним не обратился, поэтому уголовных дел не заводили. Так что на будущее, для профилактики, остается напомнить одну простую истину, о которой почему-то многие забывают: если вам позвонили (или дали объявление в газете, в интернете, в соцсетях) и речь зашла про деньги, про ваши деньги, то знайте – кому-то они очень понадобились. Готовы ли вы спонсировать бездельников и мошенников?

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