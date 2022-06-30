В Красноярском крае впервые пройдет фестиваль исторической реконструкции «Енисейский форпост»

Афиша: «Енисейский форпост»

Фестиваль «Енисейский форпост» призван привлечь гостей и жителей Красноярска и его окрестностей к истории и культуре России и Красноярского края, чья многовековая история связана с освоением Сибири и его недр. Фестиваль направлен на просвещение и воспитание патриотических ценностей, сохранение и укрепление знаний истории у молодежи Красноярского края.

На территории Сибирского Федерального округа действуют сотни коллективов и клубов, изучающих и сохраняющих исторические культурные традиции Сибири, этнокультурное наследие России. Фестиваль также направлен на выявление и поддержку патриотических объединений, занимающихся военно-исторической реконструкцией.

Основные направления фестиваля:

- Освоение Сибири XVI-XVII веков(реконструкция похода казаков под предводительством Ермака по Енисею, освоение острога Красный Яр и пр.)

- Отечественная война 1812 г. (роль сибиряков в Отечественной войне против Наполеона, реконструкция Бородинского сражения)

- Великая Отечественная война 1941-1945 годов (роль сибиряков в войне, реконструкция Ржевской битвы, быт солдат в прифронтовой линии).

- Историко-культурная реконструкция (быт и культура народов Сибири, мастер-классы, лекции, игры, викторины, светская жизнь красноярцев в начале XX века и пр.).

- Реконструкция народных игр, массовых танцев (игровые площадки, казачьи и национальные игры, народные танцы).

В программе фестиваля масштабные реконструкции исторических битв, лекции с участием ведущих экспертов, полевая кухня, выставка уникальных музейных экспонатов, исторические квесты, интерактивные локации и многое другое!

Вход на фестиваль свободный! По маршруту Красноярск-Фестиваль-Красноярск будут курсировать бесплатные автобусы.

Дата и время проведения: 2 июля 2022 г. с 12:00 до 18:00.

Место проведения: Емельяновский район, с Еловое, Придорожный мкр. 2, территория базы регионального отделения ООД «Клубы исторической реконструкции».

Добраться до фестиваля на бесплатном автобусе можно: с ост. Ж/д вокзал, ост. Предмостная площадь, ост. Междугородный автовокзал (каждые 15 минут с 10:00 до 11:00).

Зарегистрироваться на фестиваль и получить бесплатный билет можно на сайте: мы-гордимся.рф