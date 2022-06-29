Губернатор Красноярского края и зампредседателя Правительства РФ проверили ход строительства новых домов для погорельцев

Губернатор Красноярского края и замправительства РФ проверили ход строительства новых домов для погорельцев. Фото: krskstate.ru

В Красноярский край прибыла заместитель председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко. В рабочий график была включена поездка в населенные пункты, где весной этого года произошли массовые ландшафтные пожары. Вместе с губернатором края Александром Уссом она побывала на строительной площадке и убедилась: возведение новых жилых домов для погорельцев сейчас идет полным ходом.

Напомним, что 7 мая по нескольким регионам Сибири прошел ураганный ветер с порывами до 30 метров в секунду. Перед этим стояла сильная жара. Сухие грозы плюс нарушители противопожарного режима – и вот заполыхали несколько населенных пунктов. Были брошены все силы краевого Лесопожарного центра, МЧС, добровольцев. И все же огнем были уничтожены 550 жилых домов, без крова остались около 700 семей.

Буквально по горячим следам был принят закон края об оказании помощи пострадавшим. Им были предложены три вида помощи: возведение новых домов, выплата компенсации за утраченное жилье, либо приобретение готового жилья взамен утраченного. Добавим, что Красноярский край – единственный из сибирских регионов, пострадавших от пожаров, где, помимо выплат, строится жилье для погорельцев. Его выбрали 97 семей.

Представитель подрядчика показал план будущего дома. Фото: krskstate.ru

- Меры поддержки адекватны объему ущерба, здесь все сделано на высшем уровне. Краевые власти сделали все необходимое, очень быстро приняли нормативные акты, предусмотрели в резервном фонде краевом средства, чтобы восстанавливать жилье людям. Сегодня нас заверила подрядная организация, что за два предстоящих летних месяца все дома будут построены, готовы для проживания и сданы людям, - сказала вице-премьер.

В свою очередь глава региона добавил:

- Сейчас у нас строится первая очередь жилья - 97 домов, и большая часть из них будет сдана к середине августа. Еще часть жителей попадают во вторую очередь строительства – сначала они должны пройти необходимые судебные процедуры для подтверждения юридического права на жилье. Все, для кого строится жилье, получат его в полном соответствии с теми нормами, которые устанавливает наше законодательство.

Вице-премьер РФ и глава региона также обсудили с жителями возможные дополнительные меры поддержки со стороны государства. Это касается оценки ущерба от гибели сельскохозяйственных животных, возможности реструктуризации задолженности и выплат по ипотечных кредитам для погорельцев и других вопросов.